Chivu: "Forse abbiamo vinto per il giorno di riposo. Con Pio Esposito siamo cresciuti insieme"

"Sono 7 anni che conosco Pio Esposito, siamo cresciuti insieme. Conosco tutto di Pio, conosco la famiglia, conosco il percorso, l'ambizione, l'ho fatto capitano sotto età in Primavera. Sono contento per lui e per la squadra perché oggi è stata veramente complicata". Lo ha dichiarato Cristian Chivu ai microfoni di Dazn dopo il successo per 1-0 contro il Lecce a San Siro nel match valido per il campionato di Serie A. "Me l'aspettavo difficile perché quando spendi tanto come domenica sera e non riesci magari a raggiungere le tue ambizioni, la mancanza di energie si vede. Le ho vissute da giocatore queste situazioni. Mi prendo l'atteggiamento di questa squadra, la gara dopo 72 ore era la più difficile. Ma abbiamo creduto fino in fondo, abbiamo lasciato anima e cuore in campo. Sono partite che è più facile perdere che vincere" ha spiegato il tecnico dell'Inter.