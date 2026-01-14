Tuttosport.com
Chivu: "Forse abbiamo vinto per il giorno di riposo. Con Pio Esposito siamo cresciuti insieme"

Il tecnico dell'Inter commenta la vittoria casalinga contro il Lecce: "Non devo giustificare le mie scelte. Campioni di inverno? Non conta niente"
"Sono 7 anni che conosco Pio Esposito, siamo cresciuti insieme. Conosco tutto di Pio, conosco la famiglia, conosco il percorso, l'ambizione, l'ho fatto capitano sotto età in Primavera. Sono contento per lui e per la squadra perché oggi è stata veramente complicata". Lo ha dichiarato Cristian Chivu ai microfoni di Dazn dopo il successo per 1-0 contro il Lecce a San Siro nel match valido per il campionato di Serie A. "Me l'aspettavo difficile perché quando spendi tanto come domenica sera e non riesci magari a raggiungere le tue ambizioni, la mancanza di energie si vede. Le ho vissute da giocatore queste situazioni. Mi prendo l'atteggiamento di questa squadra, la gara dopo 72 ore era la più difficile. Ma abbiamo creduto fino in fondo, abbiamo lasciato anima e cuore in campo. Sono partite che è più facile perdere che vincere" ha spiegato il tecnico dell'Inter.

Chivu e il giorno di riposo

Chivu ha poi aggiunto: "Se ho pensato di aver sbagliato a dare il giorno di riposo? Magari cambiamo la domanda e diciamo che abbiamo vinto per il giorno di riposo. Io non devo giustificare le mie scelte. A volte prendo decisioni che possono sembrare strane per il calcio italiano ma bisogna avere coraggio di certe scelte. Possono pagare o no ma non mi interessa, devo pensare ai prossimi mesi. Campioni di inverno? Non conta niente, conta maggio. Sarà un campionato punto a punto" Con tutti i ritiri che ho fatto, avrei dovuto vincere il campionato ogni anno e non è stato così. Io mi fido dei miei ragazzi".

 

 

 

