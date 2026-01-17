"Inter, voglia pazzesca di...", le parole di Chivu dopo la vittoria con l'Udinese

Continua l'ottimo momento di forma dell' Inter , che grazie allo splendida rete di Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito ha battuto anche l' Udinese . I nerazzurri salgono così a quota 49 punti in classifica, portandosi così momentaneamente a +6 sul Milan , impegnato domenica sera contro il Lecce. Al termine della partita contro la formazione bianconera, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn dove ha iniziato parlando dalle tante opzioni offensive a disposizione: " Ho quattro attaccanti che lavorano bene, si completano e si mettono a disposizione del gruppo. Il nostro gioco passa attraverso quello che riescono a fare e tutti e quattro stanno facendo un grande lavoro".

Il nuovo ruolo di Akanji

Nel finale di partita Akanji è stato schierato a centrocampo, un centrale aggiunto messo a impostare davanti alla difesa. "È una soluzione in più, soprattutto quando c'è da soffrire - ha detto l'allenatore nerazzurro -. Credo che tutta la squadra stia facendo un ottimo lavoro, a partire dalle pressioni alte. C'è tanta voglia di essere competitivi e di portare avanti una stagione che non è male. Io? Ho fatto anche il mediano, il play. Ho giocato ovunque ma per sfortuna non avevo la struttura di Manuel. Davo più qualità ma negli ultimi 5 minuti serve fare legna".

La nuova Inter di Chivu: difesa alta

Dall'arrivo di Chivu, l'Inter difende molto più alta: "Quello che stiamo proponendo in campo è la testimonianza della voglia dei ragazzi. Non è semplice entrare nella loro testa e cambiare le abitudini. La pressione parte dall'alto, dagli attaccanti, ma è importante anche il coraggio dei difensori di mantenere una linea alta mantenendo tanto spazio da difendere dietro. La maggior parte degli allenamenti li facciamo in sala video perché non c’è tempo di preparare determinate cose, la loro voglia è pazzesca. Gli faccio i complimenti, perchè tutti si sono messi a disposizione di quelle che sono le nostre idee per portare avanti la nostra stagione".