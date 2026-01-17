"Inter, voglia pazzesca di...", le parole di Chivu dopo la vittoria con l'Udinese

Continua l'ottimo momento di forma dell'Inter, che grazie allo splendida rete di Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito ha battuto anche l'Udinese. I nerazzurri salgono così a quota 49 punti in classifica, portandosi così momentaneamente a +6 sul Milan, impegnato domenica sera contro il Lecce. Al termine della partita contro la formazione bianconera, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn dove ha iniziato parlando dalle tante opzioni offensive a disposizione: "Ho quattro attaccanti che lavorano bene, si completano e si mettono a disposizione del gruppo. Il nostro gioco passa attraverso quello che riescono a fare e tutti e quattro stanno facendo un grande lavoro".
Il nuovo ruolo di Akanji
Nel finale di partita Akanji è stato schierato a centrocampo, un centrale aggiunto messo a impostare davanti alla difesa. "È una soluzione in più, soprattutto quando c'è da soffrire - ha detto l'allenatore nerazzurro -. Credo che tutta la squadra stia facendo un ottimo lavoro, a partire dalle pressioni alte. C'è tanta voglia di essere competitivi e di portare avanti una stagione che non è male. Io? Ho fatto anche il mediano, il play. Ho giocato ovunque ma per sfortuna non avevo la struttura di Manuel. Davo più qualità ma negli ultimi 5 minuti serve fare legna".
La nuova Inter di Chivu: difesa alta
Dall'arrivo di Chivu, l'Inter difende molto più alta: "Quello che stiamo proponendo in campo è la testimonianza della voglia dei ragazzi. Non è semplice entrare nella loro testa e cambiare le abitudini. La pressione parte dall'alto, dagli attaccanti, ma è importante anche il coraggio dei difensori di mantenere una linea alta mantenendo tanto spazio da difendere dietro. La maggior parte degli allenamenti li facciamo in sala video perché non c’è tempo di preparare determinate cose, la loro voglia è pazzesca. Gli faccio i complimenti, perchè tutti si sono messi a disposizione di quelle che sono le nostre idee per portare avanti la nostra stagione".
Le parole di Chivu in conferenza stampa
L'allenatore nerazzurro è poi intervenuto anche in conferenza stampa: "Il lavoro è iniziato da questa estate consapevoli che dobbiamo migliorare sempre, essere sempre la versione migliore di noi in ogni momento della gara e della stagione. Siamo probabilmente diventati più maturi nella lettura della gara, una sfida regala tante cose e bisogna capirle tutte. Responsabilità? Io ho un certo tipo di lavoro così come ogni giocatore ha il suo ruolo, ci sono mille cose e mille responsabilità. Dobbiamo mettere tutto a disposizione del gruppo, quando un attaccante deve spendere un fallo e quando un difensore deve vincere un duello, sono tutte responsabilità fondamentali, senza queste non si può andare avanti".
Il lavoro di Pio Esposito
Sul grande lavoro di Pio Esposito ha aggiunto: "Pio ha lavorato tanto per far alzare la squadra, anche lui era stanco alla fine, a volte siamo stati forse un po' lenti e leziosi, ma a parte gli ultimi cinque minuti credo che abbiamo fatto una partita concreta e buona. Le cose belle si fanno quando si può, così come quando serve bisogna essere concreti. È l'undicesimo clean sheet, non è una banalità, in Serie A tutte le squadre possono metterti in difficoltà, ma abbiamo un gruppo che dà tutto".
Zero turnover a centrocampo: svelato il motivo
Nonostante i tanti impegni ravvicinati e la sfida in programma contro l'Arsenal, Chivu ha comunque schierato il centrocampo titolare: "È un errore che spesso si fa, non faccio calcoli, oggi eravamo qui a Udine, un campo difficile contro una squadra ben allenata e spesso imprevedibile nel suo modo di giocare. Non ho fatto troppi calcoli anche perché poi si rischia di sbagliare (ride ndr)".
Barella e il piano gara
Il piano gara prevedeva che Barella andasse a prendere Solet: "Molte squadre cambiano in base all'avversario, abbiamo capito all'intervallo che Solet spezzava la linea e andava vicino alla mezzala, spesso andava ancora più avanti. Poi l'Udinese ha aggiustato qualcosa e andava avanti anche con l'altro terzo. Noi dobbiamo prendere contromisure mantenendo la nostra identità, noi siamo una squadra che sa fare determinate cose e dalla panchina cerchiamo poi in corso d'opera di aiutarli. Barella ha fatto bene, poi a volte magari, per la voglia che ha di fare certe cose, perde un po' di lucidità. Corre quasi 14 km a partita, oggi al novantesimo non ne aveva più e continuava a fare scatti. Noi siamo felici di allenarlo e lui è felice qui in una stagione che speriamo sia competitiva".
Continua l'ottimo momento di forma dell'Inter, che grazie allo splendida rete di Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito ha battuto anche l'Udinese. I nerazzurri salgono così a quota 49 punti in classifica, portandosi così momentaneamente a +6 sul Milan, impegnato domenica sera contro il Lecce. Al termine della partita contro la formazione bianconera, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn dove ha iniziato parlando dalle tante opzioni offensive a disposizione: "Ho quattro attaccanti che lavorano bene, si completano e si mettono a disposizione del gruppo. Il nostro gioco passa attraverso quello che riescono a fare e tutti e quattro stanno facendo un grande lavoro".
Il nuovo ruolo di Akanji
Nel finale di partita Akanji è stato schierato a centrocampo, un centrale aggiunto messo a impostare davanti alla difesa. "È una soluzione in più, soprattutto quando c'è da soffrire - ha detto l'allenatore nerazzurro -. Credo che tutta la squadra stia facendo un ottimo lavoro, a partire dalle pressioni alte. C'è tanta voglia di essere competitivi e di portare avanti una stagione che non è male. Io? Ho fatto anche il mediano, il play. Ho giocato ovunque ma per sfortuna non avevo la struttura di Manuel. Davo più qualità ma negli ultimi 5 minuti serve fare legna".
La nuova Inter di Chivu: difesa alta
Dall'arrivo di Chivu, l'Inter difende molto più alta: "Quello che stiamo proponendo in campo è la testimonianza della voglia dei ragazzi. Non è semplice entrare nella loro testa e cambiare le abitudini. La pressione parte dall'alto, dagli attaccanti, ma è importante anche il coraggio dei difensori di mantenere una linea alta mantenendo tanto spazio da difendere dietro. La maggior parte degli allenamenti li facciamo in sala video perché non c’è tempo di preparare determinate cose, la loro voglia è pazzesca. Gli faccio i complimenti, perchè tutti si sono messi a disposizione di quelle che sono le nostre idee per portare avanti la nostra stagione".