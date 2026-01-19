Champions, l'Inter fa le prove per l'Arsenal: una vittoria che vale oro, ecco quanto incasserebbe

MILANO - Vincere per avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League e gli 11 milioni di euro che porta in cassa . Ma anche per facilitarsi la vita in una fase decisiva per la corsa scudetto . Ecco gli obiettivi dell’ Inter di Cristian Chivu , che domani sera ospiterà a San Siro l’ Arsenal nella penultima giornata di League Phase . Il percorso europeo dei nerazzurri era chiaro sin dal sorteggio: quattro incontri facili e poi altri quattro ad alto coefficiente di difficoltà. Completata la missione nella prima parte di calendario - 12 punti , che oggi valgono il sesto posto nella maxi classifica del torneo -, l’obiettivo di raccogliere almeno altri 3-4 punti nella seconda metà non è finora riuscito . La gara interna con i Gunners , prima del gran finale in trasferta a cospetto del Borussia Dortmund e del suo muro giallo, è una sorta di spartiacque: se la qualificazione agli spareggi è già in tasca, battere gli inglesi, per quanto complicato, è quasi indispensabile per tenere vive le speranze di accesso diretto agli ottavi di finale, chiudendo nei primi otto posti.

Champions League e scudetto: il peso del calendario sull’Inter di Chivu

È un obiettivo che, appunto, ha il suo peso anche nelle economie domestiche. La nuova Champions, otto sfide con otto avversari diversi, mangia molte più forze che in passato: fino a due anni fa, a gennaio i giochi erano già fatti. Adesso invece bisogna dare il massimo fino alla fine, quest’anno ancora di più dato che finora nessuna delle big ha steccato. È un percorso che toglie energie al campionato: Lautaro e soci ne sanno qualcosa, visto che l’anno scorso il Napoli di Conte ha beneficiato di un calendario più leggero. Il tema si ripropone, ora che il Milan tallona non avendo le coppe e gli stessi azzurri potrebbero centrare l’impresa di finire fuori dalle prime 24 d’Europa. Se a fine stagione l’Inter avrà sicuramente giocato più partite rispetto ai concittadini - facendo due conti, come minimo 10 -, evitare le forche caudine dei playoff (andata 17-18 febbraio, ritorno 24-25) consentirebbe di recuperare fiato.

Inter al completo contro l’Arsenal

È per questo che Chivu potrebbe riproporre, forfait a parte, l’Inter di gala: il tecnico romeno non ha esagerato con il turnover a Udine - a differenza di Arteta, che ha pagato con lo 0-0 di Nottingham -, ma è lecito immaginarsi in campo i titolarissimi, a partire dalla ThuLa. Lautaro è diffidato come Mkhitaryan: non scenderebbe certo in campo pensando a questo, ma un giallo garantirebbe di non saltare nessuna partita della fase a eliminazione diretta. Di fronte, i nerazzurri - che ritrovano il secondo portiere Josep Martinez e non faranno ritiro - avranno una schiacciasassi, prima sia in Premier che in Champions. L’ultimo precedente è dolce: 1-0 a novembre 2024, gol su rigore di Calhanoglu. Hakan sarà il grande assente domani sera, ma Zielinski ha dimostrato di saperne recitare la parte in maniera egregia. In un San Siro pieno, compreso settore ospiti soldout (oltre 4.000 gli inglesi attesi), l’Inter si prepara a un’altra grande notte europea. Anche per sorridere in Italia.