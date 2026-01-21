Calciomercato Inter, Dibu Martinez può essere il dopo Sommer. E se Perisic esce dalla Champions…

C’è anche Dibu Martinez nella lista dei candidati per raccogliere l’eredità di Yann Sommer. L’Inter ha preso informazioni con gli agenti del portiere dell’Aston Villa, campione del mondo con l’Argentina in Qatar. La logica è quella di garantire a Chivu un atleta di comprovata affidabilità e regalare a Oaktree il primo colpo dal grande respiro mediatico da quando il fondo ha rilevato il club da Suning. Operazione che ricalcherebbe quella che ha portato Sommer in nerazzurro (venne comprato dal Bayern per 7 milioni): il ruolo del portiere è particolare e lì può valere la logica dell’instant-team anche perché le risorse andranno preservate per puntellare gli altri reparti: Oaktree vuole un giocatore che sia simbolo della sua Inter (probabilmente un attaccante da mettere alle spalle di Lautaro nel 3-4-2-1), poi servirà un centrale mancino (Muharemovic il primo della fila), un esterno destro (qualora Dumfries salutasse) e un centrocampista in più (con il ritorno di Alexandar Stankovic, a segno pure ieri in Champions, sempre caldo).
Mercato Inter, da Vicario a Perisic
L’Aston Villa garantisce a Dibu Martinez oltre 5 milioni netti a stagione e l’Inter, magari grazie all’offerta di un biennale con opzione per la terza stagione, conta di poter ingaggiare il portiere a cifre più basse anche perché un conto è chiudere in Arabia, un altro farlo da titolare in una squadra che ha giocato due finali di Champions in tre anni, il tutto al netto del fascino che grazie a Javier Zanetti l’Inter esercita su ogni argentino. Nel mazzo resta sempre Guglielmo Vicario che però difficilmente potrà essere strappato al Tottenham per meno di 20-25 milioni ed Elia Caprile che tuttavia ha ben altro curriculum rispetto agli altri candidati. Stasera intanto i dirigenti dell’Inter butteranno un occhio su St James’ Park dove sarà di scena il Psv di Ivan Perisic contro il Newcastle: qualora gli olandesi dovessero uscire dalla Champions, potrebbe aprirsi uno spiraglio per il ritorno del croato all’Inter. Restando in tema si sono riaperti i canali diplomatici con l’entourage di Branimir Mlacic grazie all’opera di mediazione del ds Ausilio con Fali Ramadani, neo-procuratore del croato (in arrivo a Milano venerdì): l’Inter ha già l’accordo con l’Hajduk Spalato e il motivo del contendere con la famiglia è legato al percorso che verrà delineato per il ragazzo (che comunque finirà la stagione a Spalato). Mancano solo le firme infine per il passaggio di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria all’Inter.