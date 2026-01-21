Calciomercato Inter, Dibu Martinez può essere il dopo Sommer. E se Perisic esce dalla Champions…

C’è anche Dibu Martinez nella lista dei candidati per raccogliere l’eredità di Yann Sommer. L’Inter ha preso informazioni con gli agenti del portiere dell’Aston Villa, campione del mondo con l’Argentina in Qatar. La logica è quella di garantire a Chivu un atleta di comprovata affidabilità e regalare a Oaktree il primo colpo dal grande respiro mediatico da quando il fondo ha rilevato il club da Suning. Operazione che ricalcherebbe quella che ha portato Sommer in nerazzurro (venne comprato dal Bayern per 7 milioni): il ruolo del portiere è particolare e lì può valere la logica dell’instant-team anche perché le risorse andranno preservate per puntellare gli altri reparti: Oaktree vuole un giocatore che sia simbolo della sua Inter (probabilmente un attaccante da mettere alle spalle di Lautaro nel 3-4-2-1), poi servirà un centrale mancino (Muharemovic il primo della fila), un esterno destro (qualora Dumfries salutasse) e un centrocampista in più (con il ritorno di Alexandar Stankovic, a segno pure ieri in Champions, sempre caldo).