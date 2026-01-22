Inter, il record horror in Champions fa rimpiangere Inzaghi: Chivu, il gioco funziona solo in Serie A

Nell’ultima edizione di Champions League, Simone Inzaghi – schierando sei riserve ( De Vrij , Bisseck , Frattesi , Zielinski , Darmian e Taremi ) – vinse 1-0 con l’ Arsenal (rigore di Calhanoglu ), poi chiuse la League Phase al quarto posto con 19 punti, come Arsenal e Barcellona (solo il Liverpool riuscì a farne di più, 21) perdendo soltanto a Leverkusen con il Bayer nel finale di partita per un evidente errore arbitrale (l’angolo da cui nacque il gol non andava dato, perché l’azione era stata viziata da un fuorigioco). Quest’anno l’Inter vice campione d’Europa (un gruppo capace di arrivare in finale due volte nelle ultime tre edizioni di Champions) ha fatto registrare tre sconfitte consecutive , record storico (ma al negativo) per il club e ora rischia seriamente di doversi giocare la qualificazione agli ottavi passando dai playoff. Servirà sbancare Dortmund (tre i precedenti, con vittoria nerazzurra nel 1994 per 3-1 inframmezzata da un pari, 2-2 nel 1964, e da un ko, con Conte allenatore, per 3-2 nel novembre 2019) quindi sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi.

"Inter pronta per i playoff"

Cristian Chivu ha comunque sottolineato che in caso di playoff “l’Inter sarà pronta” e ha detto chiaramente cosa pensa sul sovrafollamento del calendario (chissà se ad Antonio Conte che contemporaneamente a Copenhagen esprimeva concetti antitetici, saranno fischiate le orecchie): “Due gare in più o due in meno cambia poco, non dobbiamo farci troppi problemi. Non lamentiamoci che si gioca ogni tre giorni, anche l’Arsenal lo fa e non si lamenta. Pazienza se faremo due gare in più, nel caso saremo pronti”. Già, problema è che il mese di febbraio rischia di intasarsi pericolosamente, con otto partite in calendario in ventinove giorni dove l’Inter, oltre a Champions e Coppa Italia (il 4 a Monza contro il Torino), rischia di giocarsi pure una fetta importante di scudetto anche perché, giocando sempre, le tossine (e il rischio infortuni) si accumulano pericolosamente.