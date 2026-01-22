Calciomercato Inter, vertice tra Chivu e i dirigenti: subito Perisic, poi il Dibu Martinez!

MILANO - L’ Inter , dopo aver scandagliato il mercato nazionale e internazionale alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche di Ivan Perisic , ha deciso di fare all-in proprio sull’ex di turno. Per abilità, esperienza, testa e fame di vittoria il “brate” croato è ritenuto da tutti, allenatore e dirigenza, come l’innesto perfetto per rinforzare la fascia destra nerazzurra. A tal proposito ieri pomeriggio in Viale della Liberazione si è svolto un meeting di mercato tra Chivu e i vertici interisti che ha avuto come oggetto principale il ritorno del tornante in forza al Psv. Sebbene a Eindhoven non vogliano lasciar partire uno dei capitani della squadra, se non a fronte di un’offerta rilevante per il cartellino del calciatore, a Milano sono altresì convinti che l’affare possa comunque andare in porto, vista la volontà comune dell’Inter e del giocatore di vivere un’ultima “last dance” in questa seconda parte di stagione.

Perisic-Inter: la volontà del giocatore e i dubbi su Luis Henrique

Attenzione, Perisic in Olanda sta comunque bene, difficilmente forzerà la mano per andarsene, ma l’essere di nuovo protagonista con la maglia dell’Inter è un’idea che stuzzica parecchio il giocatore. Per un desiderio che sarebbe dovuto restare segreto, ma che ora è conosciuto da tutti, motivo per cui il prossimo 2 febbraio, quando Ivan compirà 37 anni, potrebbe essere lui stesso il regalo migliore per l’Inter e per il proseguo della sua carriera. D’altronde Luis Henrique, nonostante sia ancora difeso da tecnico e dirigenza, è ben lontano dall’arare la fascia e soprattutto dall’essere determinante in entrambe le fasi. In quella difensiva il brasiliano commette ancora qualche errore tattico – vedi il non essere salito in tempo sul gol dell’1-0 di Gabriel Jesus, con l’avversario lasciato abbondantemente in gioco dall’ex Marsiglia -, mentre in quella offensiva il sudamericano si deve sbloccare in zona gol, provando anche a essere decisivo con dribbling - oggi assenti - e assist.

Mercato Inter: incontri, nuovi arrivi e strategie di gennaio

Ecco perché l’Inter, che quasi sicuramente dovrà pure affrontare il playoff di Champions e vivrà pure un mese di febbraio intasato di impegni, vuole regalare a Chivu un innesto che possa fare la differenza e non abbia bisogno di adattamento: gli ultimi giorni di gennaio saranno decisivi, in un senso o nell’altro. Sono stati e saranno giorni importanti in sede nerazzurra. L’altro ieri c’è stato un incontro con il procuratore e fratello di Dibu Martinez, a cui è stato proposto un contratto biennale da 4 milioni più bonus. Domani sbarcherà a Milano Fali Ramadani, agente di Mlacic, e nei prossimi giorni è previsto un contatto tra le parti per discutere il possibile futuro dell’atleta (a meno che prima il ragazzo non venga convinto da un nuovo progetto di un’altra squadra). Tutto fatto per Leon Jakirovic, diciottenne che rinforzerà l’Under 23. Stasera arriverà in città e domani si sottoporrà alle visite mediche: firmerà un contratto di 5 anni.