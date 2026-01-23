Tuttosport.com
Chivu dopo Inter-Pisa: "Ci siamo fatti gol da soli, ma l'errore di Sommer è colpa mia"

Il tecnico nerazzurro ha commentato il successo in rimonta contro gli uomini di Gilardino: le dichiarazioni
2 min
Chivu dopo Inter-Pisa: "Ci siamo fatti gol da soli, ma l'errore di Sommer è colpa mia"© Getty Images
MILANO - "Il cambio di Luis Henrique? Una partita dura 100 minuti, si può ribaltare: bisogna fare certe cose anche se l'approccio non è stato male. Ci siamo fatti gol da soli ma è colpa mia perché certe richieste al portiere le faccio io: a volte metto in difficoltà Yann. Poi ci hanno fatto gol su palla inattiva. Poi abbiamo tirato fuori l'orgoglio e continuato a marciare su qualità e intensità e l'abbiamo ribaltata". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu offre la propria disamina del match vinto 6-2 in rimonta allo stadio Meazza di Milano contro il Pisa.

Il rimpianto

"Conta l'atteggiamento e la preparazione mentale: poi puoi subire anche qualcosa, l'importante è come reagisci. E direi che abbiamo fatto molto bene, potevamo subirla: invece la squadra ha continuato a fare le sue cose. Il rammarico è non aver fatto prima il 4-2 ma solo alla fine: ma tanto di cappello ai ragazzi, mettono tutto quello che hanno per fare una stagione competitiva e per far vedere che si lavora per raggiungere gli obiettivi", ha concluso Cristian Chivu.

 

 

