Chivu dopo Inter-Pisa: "Ci siamo fatti gol da soli, ma l'errore di Sommer è colpa mia"

MILANO - "Il cambio di Luis Henrique? Una partita dura 100 minuti, si può ribaltare: bisogna fare certe cose anche se l'approccio non è stato male. Ci siamo fatti gol da soli ma è colpa mia perché certe richieste al portiere le faccio io: a volte metto in difficoltà Yann. Poi ci hanno fatto gol su palla inattiva. Poi abbiamo tirato fuori l'orgoglio e continuato a marciare su qualità e intensità e l'abbiamo ribaltata". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu offre la propria disamina del match vinto 6-2 in rimonta allo stadio Meazza di Milano contro il Pisa.