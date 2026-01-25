Chivu punge Mourinho e difende Marotta: l'allenatore dell'Inter risponde allo Special One 

Cristian Chivu non è uno che si nasconde: replica, sul campo e anche davanti al microfono. Lo fa a modo suo, con calma e compostezza. In fondo, sono proprio i “tranquilli” quelli che nei film sono spesso i più vendicativi di tutti. Lo sa bene Cesc Fabregas, primo candidato alla panchina dell’Inter nel post Inzaghi e asfaltato dalla squadra nerazzurra (4-0) nello scontro diretto del 6 dicembre, perché in quella gara, volente o nolente, Chivu voleva dimostrare qualcosa in più del rivale. Il tecnico romeno però dopo il successo sul Pisa ha risposto anche a José Mourinho. Non sono passate inosservate infatti alcune frasi di Chivu nella conferenza stampa di venerdì notte, anche perché nelle domande che gli sono state poste, nessuno ha fatto un riferimento diretto alle frasi che lo “Special One” aveva rilasciato martedì a Torino alla vigilia della sfida di Champions fra Juventus e Benfica. Ma cosa aveva detto Mourinho? Alla domanda su Spalletti allenatore della Juventus - dopo aver guidato, fra le altre, Inter, Roma e Napoli -, Mou aveva detto: «Per me è solo una sorpresa quando allenatori senza storia e senza aver fatto niente hanno la possibilità di allenare le squadre più importanti del mondo. Questo per me è la vera sorpresa. Quando il Milan prende Allegri o quando la Juve prende Luciano, quando la Roma prende Gasperini, questo per me non è mai una sorpresa».