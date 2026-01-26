Chivu, ultima tentazione: con Pio Esposito si vince

MILANO - Molte scelte di formazione di Cristian Chivu per la sfida di mercoledì col Borussia a Dortmund, dove l’ Inter si giocherà le ultime residue chance di arrivare fra le magnifiche otto della classifica del gruppone di Champions, sembrano già fatte. C’è un però e si chiama Pio Esposito . Una parte consistente del popolo nerazzurro spinge per un maggiore utilizzo del prodotto del vivaio che, nelle ultime settimane, ha cominciato a trovare con maggiore continuità la via del gol (Lecce e Pisa), mostrando di trovarsi a meraviglia sia nei meccanismi della squadra, sia come partner di Lautaro Martinez . C’è anche un altro motivo però che potrebbe indurre in tentazione Chivu, non di secondaria importanza, considerando che l’Inter avrà bisogno di vincere per sperare e comunque garantirsi la gara di ritorno dei playoff in casa: con Pio Esposito titolare, la squadra nerazzurra in questa stagione ha ottenuto 10 successi in altrettante partite. Con Pio, dunque, si vince.

Con Pio Esposito si vince

Il dato è impressionante, non fosse altro perché l’Inter, fra campionato e coppe varie su 31 partite fin qui disputate non ne ha vinte 9 - 2 pareggi (con Napoli in campionato e con Bologna in Supercoppa italiana, uscendo poi ai rigori) e 7 sconfitte (quattro in Serie A e tre in Champions) -, dunque il 30% del totale e in quelle occasioni, Pio Esposito non è mai partito dal primo minuto. Quando invece Chivu lo ha schierato dall’inizio, l’Inter ha sempre vinto. Sei volte in campionato (Sassuolo, Fiorentina, Genoa, Parma, Udinese e Pisa), tre in Champions (Ajax, Union Saint-Gilloise e Kairat Almay) e una in Coppa Italia (Venezia). Ovviamente manca la controprova, un match contro un'avversaria più importante, i famosi scontri diretti che l’Inter - Roma esclusa - non ha mai vinto. Volendo, Pio il suo scontro diretto l’ha perso giocando da titolare ed è il pesante ko interno della nazionale nella sfida di San Siro contro la Norvegia il 16 novembre, gara in cui, però, il 20enne stabiese segnò comunque il momentaneo 1-0, prima che si scatenasse su San Siro la bufera scandinava. Come scritto, Chivu a Dortmund dovrebbe puntare ancora una volta sulla “Thu-La”, visto che Thuram contro il Pisa ha giocato l’ultima mezz’ora, subentrando a Pio. Ma proprio quel cambio, sul punteggio ancora di 3-2 - quindi gara ancora non del tutto chiusa - e con Esposito che stava bene e teneva su la squadra, potrebbe rappresentare un indizio sul fatto che Chivu un tarlo in testa ce l'abbia e che possa pure prendere una strada diversa in Germania.

I numeri in stagione

Thuram rimane davanti negli exit-pool, però in favore di Pio gioca un altro fattore, ovvero il feeling con Lautaro. Esposito su 4 assist firmati in campionato, 3 li ha serviti proprio a Lautaro che con l’azzurro in campo può smarcarsi da certe marcature, incassare meno colpi, destinati alla corazza di Pio, e arrivare così più lucido in zona-gol. L'allenamento di oggi, dopo due giorni di riposo, e la rifinitura di domani daranno delle indicazioni, però la sensazione è che da qui a fine stagione Pio avrà sempre maggiori opportunità. Esposito a cui l'Inter confida di poter far arrivare qualche cross in più nei prossimi mesi. Mercoledì sarà una giornata chiave per il destino nerazzurro in Champions, ma anche per la trattativa con Ivan Perisic, diventato da giorni l'obiettivo primario per rinforzare le corsie esterne. Il Psv, in bilico fra playoff ed eliminazione, affronterà il Bayern: se dovesse uscire, il croato farà pressioni per tornare a Milano, ma non è da escludere che l'Inter faccia lo stesso un tentativo anche se gli olandesi finora non hanno aperto.