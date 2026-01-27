L'Inter contro i fantasmi Champions: a Dortmund due ricordi della manita Psg... 

Inter, quanto è cambiato il gruppo: da Conte a Chivu

All’epoca dell'ultimo confronto con il Dortmund, superare la fase a gironi sembrava per l'Inter l’obiettivo massimo ipotizzabile, quasi un miraggio, difatti non centrato fino all’approdo milanese di Simone Inzaghi. In quella squadra, tra i possibili titolari di domani, in campo vi erano soltanto Nicolò Barella e Lautaro Martinez, più Stefan De Vrij (allora dal 1' e domani probabilmente in panchina) e Alessandro Bastoni, non schierato. Quest’ultimo è l’istantanea di quanta acqua sia passata sotto i ponti: era ancora la riserva di Godin, e in quella Champions non giocò nemmeno un minuto. In questa edizione ha saltato finora solo una gara, l’uscita casalinga con il modesto Kairat Almaty.

Lautaro, Barella e il muro giallo: l’Inter cerca l’impresa a Dortmund

Il ricordo più dolce di quel ko, in verità, è legato a un gol avversario, anzi a una doppietta: fu la sera in cui l’Inter scoprì, suo malgrado, Achraf Hakimi, a segno due volte e ancora oggi spesso oggetto del desiderio dei tifosi, mentre la società lavora a un altro grande ritorno per sopperire all’assenza di Dumfries sulla destra. Ai compagni “nuovi”, se così si può dire di una squadra che ha lo stesso zoccolo duro da anni, Lautaro e Barella potranno raccontare cosa significhi guardare in faccia una delle tifoserie più affascinanti d’Europa e farle anche male: l’argentino trovò il gol. Oggi punta a riprendere la marcia, interrotta a livello europeo proprio quando il coefficiente di difficoltà si è alzato all’improvviso: quattro gol nelle prime tre uscite - con l’Ajax è rimasto in panchina -, zero nelle tre successive. Il tutto nel contesto dei dubbi che circondano l’Inter, infallibile con le piccole ma piccola con le grandi, e per gli stessi motivi anche del suo capitano. Quanto a Barella, ricorderà magari Conte che diceva di non poter pretendere che fossero subito decisivi due giovani appena arrivati come lui e Stefano Sensi. Peccato che nessuno dei due fosse costato poco: solo la sfortuna ha dato ragione ad Antonio su Sensi, ma Nicolò decisivo, per l’Inter, lo è stato. Punta a esserlo anche oggi, in uno stadio che è da sempre una fortezza: l’unica sconfitta tra le mura amiche del Borussia Dortmund, a cui è capitato di chiudere intere annate senza ko al Signal Iduna Park, è arrivata in Coppa di Germania con il Bayer Leverkusen, a inizio dicembre.