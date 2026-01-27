Mercato Inter, sirene inglesi per Luis Henrique: prima offerta del Bournemouth, Perisic scalpita 

MILANO - Una permanenza in Italia, per dimostrare il proprio valore e zittire i detrattori, o un nuovo inizio in Inghilterra o Turchia, con la volontà di essere protagonista. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Luis Henrique. Sebbene l’Inter non abbia messo sinora il brasiliano sul mercato e pure il calciatore sia eventualmente restio a lasciare Milano, tutto potrebbe cambiare qualora pervenisse in Viale della Liberazione un’offerta particolarmente vantaggiosa. L’ex Marsiglia continua a essere corteggiato da Bournemouth e Besiktas, ma né gli inglesi, né i turchi, hanno sinora fatto davvero vacillare i nerazzurri con una proposta ritenuta all’altezza. La formula dovrà prevedere una cessione definitiva immediata o un obbligo di riscatto, motivo per cui non è stato preso in considerazione il prestito con diritto (opzione auspicata dal Besiktas). Con Luis Henrique pagato circa 25 milioni la scorsa estate, serve poi che l’Inter non iscriva a bilancio una minusvalenza, il che significa avvicinarsi considerevolmente a quanto pagato dai nerazzurri lo scorso giugno (ecco perché è stata respinta al mittente l’offerta ufficiale del Bournemouth, lontana dai desiderata economici di Viale della Liberazione, sebbene fosse a titolo definitivo).
Inter, Perisic possibile sostituto di luis Henrique: decisiva la Champions del Psv
La casella eventualmente lasciata vacante da Luis Henrique potrebbe essere riempita da Ivan Perisic. Domani sera arriverà un’indicazione importante sul possibile futuro dell’atleta. Il Psv, di scena a Monaco di Baviera davanti agli agenti del croato, si gioca la permanenza in Champions. Qualora gli olandesi dovessero ottenere un risultato positivo e successivamente l’accesso ai playoff, sarebbe complicato immaginare una “last dance” dell’esterno trentaseienne in quel di Milano. Se invece la squadra Bosz dovesse essere eliminata, si potrebbe ragionare su un addio anticipato del tornante. L'Inter è pronta a riconoscere un indennizzo al Psv, Chivu preme per arrivare a Perisic, lo stesso si può dire del croato, che vuole tornare. A Eindhoven stanno poi ragionando sul suo sostituto. Si tratta di Alphadjo Cissè, esterno del Catanzaro, ma di proprietà dell’Hellas Verona. C’è fiducia per la fumata bianca in tempi brevi, col talento di Treviso originario della Guinea che dovrebbe essere acquistato per 7 milioni più bonus. Dalle ipotesi, alle certezze: è ufficiale l’arrivo di Jakirovic: rinforzerà l’Under23, mentre si aspetta una risposta definitiva da Mlacic dopo i contatti milanesi con Ramadani.