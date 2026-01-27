Mercato Inter, sirene inglesi per Luis Henrique: prima offerta del Bournemouth, Perisic scalpita 

MILANO - Una permanenza in Italia, per dimostrare il proprio valore e zittire i detrattori, o un nuovo inizio in Inghilterra o Turchia, con la volontà di essere protagonista. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Luis Henrique. Sebbene l’Inter non abbia messo sinora il brasiliano sul mercato e pure il calciatore sia eventualmente restio a lasciare Milano, tutto potrebbe cambiare qualora pervenisse in Viale della Liberazione un’offerta particolarmente vantaggiosa. L’ex Marsiglia continua a essere corteggiato da Bournemouth e Besiktas, ma né gli inglesi, né i turchi, hanno sinora fatto davvero vacillare i nerazzurri con una proposta ritenuta all’altezza. La formula dovrà prevedere una cessione definitiva immediata o un obbligo di riscatto, motivo per cui non è stato preso in considerazione il prestito con diritto (opzione auspicata dal Besiktas). Con Luis Henrique pagato circa 25 milioni la scorsa estate, serve poi che l’Inter non iscriva a bilancio una minusvalenza, il che significa avvicinarsi considerevolmente a quanto pagato dai nerazzurri lo scorso giugno (ecco perché è stata respinta al mittente l’offerta ufficiale del Bournemouth, lontana dai desiderata economici di Viale della Liberazione, sebbene fosse a titolo definitivo).