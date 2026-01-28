Tuttosport.com
Barella infortunato, esito esami Inter: quali partite salta e la situazione in vista della Juve

Il Borussia Dortmund in Champions e non solo: Chivu costretto a fare a meno del suo centrocampista
Nicolò Barella, arriva il responso sull'infortunio. Il centrocampista dell'Inter sta facendo i conti con un acciacco che, innanzitutto, lo costringerà a saltare la sfida di stasera in casa del Borussia Dortmund. Ma quella di Champions non sarà, evidentemente, l'unico match in cui Cristian Chivu dovrà fare a meno del suo numero 23: non una bella notizia, anche perché all'orizzonte non mancano di certo impegni importanti, come quella con la Juventus. Attraverso un comunicato sul proprio sito, il club nerazzurro ha fatto chiarezza sulla tipologia di infortunio.

Inter, infortunio Barella: le condizioni

Questa la nota diramata dalla società: "Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno". Dunque per quanto tempo il centrocampista dovrà rimanere ai box? Molto probabile che Barella sia costretto a saltare, oltre al match di stasera in Germania, anche la sfida di campionato con la Cremonese e quella di Coppa Italia contro il Torino. L'auspicio dell'Inter è ovviamente quello di vederlo rientrare il prima possibile: magari per la sfida col Sassuolo dell'8 febbraio, ad esempio.

Chivu spera per la Juve

Ma chiaramente il tecnico spera di riaverlo soprattutto per il match contro la Juve (che si giocherà nel weekend del 14-15 febbraio, tra poco più di due settimane). Anche perché se stasera non dovesse riuscire l'impresa di entrare tra le prime 8 in Champions (non impossibile ma molto difficile), subito dopo la sfida coi bianconeri ci sarebbero le due gare playoff, inervallate dal match di campionato a Lecce. Una situazione, quella di Barella, che andrà monitorata giornalmente, con l'Inter che si augura di riaverlo almeno per il big match di San Siro contro la squadra di Luciano Spalletti.

