Barella infortunato, esito esami Inter: quali partite salta e la situazione in vista della Juve

Nicolò Barella, arriva il responso sull'infortunio. Il centrocampista dell'Inter sta facendo i conti con un acciacco che, innanzitutto, lo costringerà a saltare la sfida di stasera in casa del Borussia Dortmund. Ma quella di Champions non sarà, evidentemente, l'unico match in cui Cristian Chivu dovrà fare a meno del suo numero 23: non una bella notizia, anche perché all'orizzonte non mancano di certo impegni importanti, come quella con la Juventus. Attraverso un comunicato sul proprio sito, il club nerazzurro ha fatto chiarezza sulla tipologia di infortunio.