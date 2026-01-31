Chivu alza l'attenzione e avvisa l'Inter: "Il Bodo sa punire le big. Purtroppo manca..."

Bodo/Glimt, precedenti storici e segreti del club norvegese

Non sarà una prima assoluta fra Inter e Bodo/Glimt. Le due si affrontarono negli ottavi della Coppa delle Coppe ’78-79, con nerazzurri avanti senza problemi grazie al 5-0 a San Siro (Beccalossi, Muraro e tripletta di Altobelli) e 2-1 al ritorno in Norvegia (Altobelli e Scanziani). "Non eravamo mai stati qui, è speciale - ha raccontato a Nyon ieri Frode Thomassen, ceo del club scandinavo -. Per noi è fantastico aver superato la 'league phase', però se siamo qui ci sarà un motivo. L'Inter è una squadra con tradizione, tra le migliori d'Europa". Il Bodo/Glimt ha iniziato la sua scalata europea nel 2018, quando è arrivato in panchina Kjetil Knutsen (nel 2016 la squadra era retrocessa nella seconda divisione). Dopo l'11° posto di quell'anno, la squadra ha poi vinto quattro campionati fra il 2019 e il 2025, arrivando secondo negli altri tre.