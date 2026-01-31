La Premier fa la spesa all’Inter: da Frattesi a Dumfries e Luis Henrique, tutte le novità

MILANO - Le ultime 68 ore di mercato potrebbero scombussolare l’organico dell'Inter. Perché se è vero che da un lato il presidente Marotta ha sempre ripetuto che la squadra è completa - anche ieri all’Ansa ha confermato che "non siamo in una situazione di emergenza" -, dall’altro stanno arrivando richieste dalla Premier che potrebbe cambiare le carte in tavola. L’interesse del Bournemouth per Luis Henrique è noto da giorni (pronti 30 milioni), così come quello del Nottingham Forest per Frattesi, col club inglese però tornato fortemente alla carica negli ultimi giorni sfruttando la frustrazione del centrocampista per il poco utilizzo da parte di Chivu. Vi avevamo anticipato di un rumors su una proposta arrivata in sede per Dumfries e ieri è emerso che il Liverpool, complice l’infortunio di Frimpong, ha sondato il terreno per capire le condizioni dell’olandese - operato a dicembre alla caviglia sinistra, dovrebbe tornare a disposizione dopo il 20 febbraio - e la richiesta dell’Inter che valuta l’esterno almeno 30 milioni (in estate invece si attiverà una clausola da 25). Al momento i Reds non hanno approfondito ulteriormente, ma questa mossa ha portato giovedì l’Inter ad aprire un tavolo col Genoa per Norton-Cuffy, cercato anche dalla Juventus. L’inglese è visto come un “sosia” di Dumfries, dunque il suo ricambio naturale con otto anni di meno, e l'Inter sarebbe disposta a comprarlo a titolo definitivo.
Caso Frattesi: Nottingham in pressing, l’Inter valuta l’addio
Dumfries, Frattesi e Luis Henrique, tre situazioni diverse, alcune legate fra di loro - i due esterni per esempio, difficile se non impossibile che escano entrambi -, altre che potrebbe aprire nuovi scenari. Frattesi per non perdere la nazionale, è tornato a movimentare il mercato. L’Atletico Madrid ci sta ragionando (ma non è la prima scelta), la Lazio ha fatto una proposta in prestito con diritto da 25 milioni respinta dall’Inter, mentre il Nottingham ha fatto sapere di essere disponibile a un prestito oneroso con diritto di riscatto vicino ai 35 milioni. L’Inter ha aperto alla possibilità dell’addio - anche se la condizione necessaria è trovare prima un sostituto: in questo senso, contatti proprio con il Liverpool per Curtis Jones -, la palla è nelle mani di Frattesi che avrebbe preferito partire a titolo definitivo. Gli inglesi però hanno fretta e aspettano una risposta per oggi.
Esterni Inter: Norton-Cuffy, Perisic e Diaby le opzioni sul tavolo
Tornando agli esterni, è evidente che l’Inter voglia inserire un nuovo giocatore, a prescindere dal destino di Dumfries e Luis Henrique. Sono tre i giocatori che Marotta, Ausilio e Baccin stanno trattando. Oltre al citato Norton-Cuffy, le prime idee portano a Perisic e Diaby. Il Psv finora ha detto no al croato che ha chiesto più volte - anche ieri, i suoi agenti sono sempre ad Eindhoven - di poter tornare a Milano. Le sensazioni sono negative, però dopo la gara di domani fra contro il Feyenoord che potrebbe chiudere il campionato olandese (il Psg ha già 14 punti di vantaggio), potrebbe aprirsi uno spiraglio: "Anche se il mio desiderio sarebbe quello di confermare l'intero gruppo - ha spiegato ieri il tecnico Bosz del Psv -, sono consapevole che non esistono garanzie assolute". Di certo, il fatto che il Milan stia soffiando proprio al Psv il trequartista classe 2006 Alphadjo Cissé del Verona (in prestito al Catanzaro), potrebbe rivelarsi un ulteriore ostacolo per l’Inter. E poi c'è Diaby. L'esterno francese ha già detto sì all'Inter per un contratto di 4 anni e mezzo e sogna di giocare la Champions, però l'Al-Ittihad finora ha respinto il prestito con diritto di riscatto a 35 milioni. Gli arabi vorrebbero un obbligo che l'Inter non vuole garantire in questa fase, però non è da escludere un rilancio da parte nerazzurra. Il tempo stringe.
MILANO - Le ultime 68 ore di mercato potrebbero scombussolare l’organico dell'Inter. Perché se è vero che da un lato il presidente Marotta ha sempre ripetuto che la squadra è completa - anche ieri all’Ansa ha confermato che "non siamo in una situazione di emergenza" -, dall’altro stanno arrivando richieste dalla Premier che potrebbe cambiare le carte in tavola. L’interesse del Bournemouth per Luis Henrique è noto da giorni (pronti 30 milioni), così come quello del Nottingham Forest per Frattesi, col club inglese però tornato fortemente alla carica negli ultimi giorni sfruttando la frustrazione del centrocampista per il poco utilizzo da parte di Chivu. Vi avevamo anticipato di un rumors su una proposta arrivata in sede per Dumfries e ieri è emerso che il Liverpool, complice l’infortunio di Frimpong, ha sondato il terreno per capire le condizioni dell’olandese - operato a dicembre alla caviglia sinistra, dovrebbe tornare a disposizione dopo il 20 febbraio - e la richiesta dell’Inter che valuta l’esterno almeno 30 milioni (in estate invece si attiverà una clausola da 25). Al momento i Reds non hanno approfondito ulteriormente, ma questa mossa ha portato giovedì l’Inter ad aprire un tavolo col Genoa per Norton-Cuffy, cercato anche dalla Juventus. L’inglese è visto come un “sosia” di Dumfries, dunque il suo ricambio naturale con otto anni di meno, e l'Inter sarebbe disposta a comprarlo a titolo definitivo.
Caso Frattesi: Nottingham in pressing, l’Inter valuta l’addio
Dumfries, Frattesi e Luis Henrique, tre situazioni diverse, alcune legate fra di loro - i due esterni per esempio, difficile se non impossibile che escano entrambi -, altre che potrebbe aprire nuovi scenari. Frattesi per non perdere la nazionale, è tornato a movimentare il mercato. L’Atletico Madrid ci sta ragionando (ma non è la prima scelta), la Lazio ha fatto una proposta in prestito con diritto da 25 milioni respinta dall’Inter, mentre il Nottingham ha fatto sapere di essere disponibile a un prestito oneroso con diritto di riscatto vicino ai 35 milioni. L’Inter ha aperto alla possibilità dell’addio - anche se la condizione necessaria è trovare prima un sostituto: in questo senso, contatti proprio con il Liverpool per Curtis Jones -, la palla è nelle mani di Frattesi che avrebbe preferito partire a titolo definitivo. Gli inglesi però hanno fretta e aspettano una risposta per oggi.