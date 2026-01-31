La Premier fa la spesa all’Inter: da Frattesi a Dumfries e Luis Henrique, tutte le novità

Esterni Inter: Norton-Cuffy, Perisic e Diaby le opzioni sul tavolo

Tornando agli esterni, è evidente che l’Inter voglia inserire un nuovo giocatore, a prescindere dal destino di Dumfries e Luis Henrique. Sono tre i giocatori che Marotta, Ausilio e Baccin stanno trattando. Oltre al citato Norton-Cuffy, le prime idee portano a Perisic e Diaby. Il Psv finora ha detto no al croato che ha chiesto più volte - anche ieri, i suoi agenti sono sempre ad Eindhoven - di poter tornare a Milano. Le sensazioni sono negative, però dopo la gara di domani fra contro il Feyenoord che potrebbe chiudere il campionato olandese (il Psg ha già 14 punti di vantaggio), potrebbe aprirsi uno spiraglio: "Anche se il mio desiderio sarebbe quello di confermare l'intero gruppo - ha spiegato ieri il tecnico Bosz del Psv -, sono consapevole che non esistono garanzie assolute". Di certo, il fatto che il Milan stia soffiando proprio al Psv il trequartista classe 2006 Alphadjo Cissé del Verona (in prestito al Catanzaro), potrebbe rivelarsi un ulteriore ostacolo per l’Inter. E poi c'è Diaby. L'esterno francese ha già detto sì all'Inter per un contratto di 4 anni e mezzo e sogna di giocare la Champions, però l'Al-Ittihad finora ha respinto il prestito con diritto di riscatto a 35 milioni. Gli arabi vorrebbero un obbligo che l'Inter non vuole garantire in questa fase, però non è da escludere un rilancio da parte nerazzurra. Il tempo stringe.