Massolin all'Inter, "Un po' Ilicic un po' Rabiot": Marotta ha comprato un talento in Serie B

" Il calabrone per la fisica non può volare, ma lui non lo sa e lo fa lo stesso ", una leggenda popolare nata da un errore di calcolo dell'entomologo francese Antoine Magnan ma che può essere utilizzata alla perfezione anche per parlare di Yanis Massolin , centrocampista classe 2002 acquistato dall' Inter nel corso del mercato invernale ( ma il colpo più bello di Marotta è un altro ). I nerazzurri lo hanno preso dal Modena per una cifra base di 3,5 milioni di euro, che arriverà a circa 5 milioni grazie ai bonus. Per il momento il francese resterà in prestito al canarini, per poi trasferirsi a Milano al termine di questa stagione. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2030 . Ma cosa c'entra, quindi, il calabrone? Un po' come l'insetto, anche Massolin fa cose che a prima vista non dovrebbe riuscire a fare . Il centrocampista è infatti alto 1,97m ma si muove con una leggiadria difficile da trovare , tra colpi di classe e giocate da fantasista puro.

"Giocatore speciale, non lo si vede tutti i giorni uno così"

A confermare questa impressione è stato Andrea Catellani, direttore sportivo del Modena, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "È un giocatore speciale, con grande fisicità, 1.97, grande qualità tecnica, mancino. Non lo si vede quotidianamente sui campi uno così. L'Inter credo che con questo investimento lungimirante, e con un percorso di formazione nel calcio italiano, può trovare un giocatore particolare. Diciamo che è un giocatore che deve ancora finire l’evoluzione, si sta esprimendo bene da mezzala ma può fare anche il trequartista, per certi versi ricorda Josip Ilicic, per altri Adrien Rabiot. Sicuramente è un ragazzo che ha grande intelligenza dentro e fuori dal rettangolo di gioco, questa è la più grande garanzia per il suo futuro”.

Un po' Rabiot, un po' Ilicic

E in effetti il paragone con Rabiot è quasi scontato. Entrambi mancini, ruolo simile e stessa chioma riccia. In realtà, però, Massolin per caratteristiche tecniche è un giocatore molto diverso dall'ex Juve. Il nuovo giocatore dell'Inter, infatti, può fare la mezzala ma ha doti da trequartista. Non a caso il confronto con Ilicic, fantasista atipico per eccellenza, calza a pennello. Ovviamente essendo alto quasi 2 metri è impossibile pensare che possa muoversi come Messi, ma Massolin resta comunque un giocatore dotato di un ottimo tocco di palla, dribbling e visione di gioco. Quest'anno con il Modena ha collezionato 14 presenze in Serie B, condite da 1 gol e 2 assist, anche se ha cominciato a giocare con continuità solo da dicembre in poi. La qualità c'è, di certo andrà coltivata.