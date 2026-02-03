Massolin all'Inter, "Un po' Ilicic un po' Rabiot": Marotta ha comprato un talento in Serie B

"Il calabrone per la fisica non può volare, ma lui non lo sa e lo fa lo stesso", una leggenda popolare nata da un errore di calcolo dell'entomologo francese Antoine Magnan ma che può essere utilizzata alla perfezione anche per parlare di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 acquistato dall'Inter nel corso del mercato invernale (ma il colpo più bello di Marotta è un altro). I nerazzurri lo hanno preso dal Modena per una cifra base di 3,5 milioni di euro, che arriverà a circa 5 milioni grazie ai bonus. Per il momento il francese resterà in prestito al canarini, per poi trasferirsi a Milano al termine di questa stagione. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2030. Ma cosa c'entra, quindi, il calabrone? Un po' come l'insetto, anche Massolin fa cose che a prima vista non dovrebbe riuscire a fare. Il centrocampista è infatti alto 1,97m ma si muove con una leggiadria difficile da trovare, tra colpi di classe e giocate da fantasista puro.
"Giocatore speciale, non lo si vede tutti i giorni uno così"
A confermare questa impressione è stato Andrea Catellani, direttore sportivo del Modena, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "È un giocatore speciale, con grande fisicità, 1.97, grande qualità tecnica, mancino. Non lo si vede quotidianamente sui campi uno così. L'Inter credo che con questo investimento lungimirante, e con un percorso di formazione nel calcio italiano, può trovare un giocatore particolare. Diciamo che è un giocatore che deve ancora finire l’evoluzione, si sta esprimendo bene da mezzala ma può fare anche il trequartista, per certi versi ricorda Josip Ilicic, per altri Adrien Rabiot. Sicuramente è un ragazzo che ha grande intelligenza dentro e fuori dal rettangolo di gioco, questa è la più grande garanzia per il suo futuro”.
Un po' Rabiot, un po' Ilicic
E in effetti il paragone con Rabiot è quasi scontato. Entrambi mancini, ruolo simile e stessa chioma riccia. In realtà, però, Massolin per caratteristiche tecniche è un giocatore molto diverso dall'ex Juve. Il nuovo giocatore dell'Inter, infatti, può fare la mezzala ma ha doti da trequartista. Non a caso il confronto con Ilicic, fantasista atipico per eccellenza, calza a pennello. Ovviamente essendo alto quasi 2 metri è impossibile pensare che possa muoversi come Messi, ma Massolin resta comunque un giocatore dotato di un ottimo tocco di palla, dribbling e visione di gioco. Quest'anno con il Modena ha collezionato 14 presenze in Serie B, condite da 1 gol e 2 assist, anche se ha cominciato a giocare con continuità solo da dicembre in poi. La qualità c'è, di certo andrà coltivata.
Duttilità da vendere
In carriera Massolin ha giocato principalmente da mezzala e trequartista, ma non si è fatto problemi a scendere in campo anche come mediano, seconda punta, attaccante centrale, terzino sinistro ed esterno di centrocampo. Una duttilità che è normale viste le sue particolari caratteristiche: fisico da difensore ma anche qualità con i piedi da rifinitore. Il francese si è sempre messo a disposizione dell'allenatore e della squadra, con una mentalità da professionista vero.
Il salto tra i grandi e i dubbi
Un grande prospetto quindi, che l'Inter si è assicurata con grande anticipo per anticipare la concorrenza. Ora il classe 2002 avrà altri 6 mesi per farsi le ossa al Modena prima del grande salto, ma una domanda sorge spontanea: sarà abbastanza per l'Inter e la Serie A? Il francese fin qui ha giocato nella seconda categoria belga e in Serie B e non si è quindi mai messo in mostra in un grande palco e neanche con una maglia pesante. Staremo a vedere se riuscirà a lasciare il segno e a volare come un calabrone, o se invece resterà una meteora.
