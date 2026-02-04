Chivu, il rimpianto oltre la vittoria dell’Inter. "Mercato bastardo. La società ha provato a…"

"Che voto do ai giovani? Io non do voti, non sono un giornalista e non faccio il fantacalcio. Sono contento della prestazione per l’energia messa in campo in una partita del genere e per quello che siamo arrivati a creare". Così Cristian Chivu commenta il successo dell'Inter sul Torino nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul campo neutro di Monza (con San Siro impegnato per la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026 ) i nerazzurri si impongono con il finale di 2-1 firmato Bonny (35') e Diouf (47'): a segno per i granata, l'ex Juve Primavera Kulenovic (57'). Un risultato che consente dunque all'Inter di tornare al penultimo atto del torneo (la scorsa edizione venne eliminata dal Milan), dove ai due appuntamenti del 4 marzo e 22 aprile affronterà la vincente tra Napoli e Como, attese a loro volta il 10 febbraio al Maradona: Atalanta-Juventus e Bologna-Lazio gli altri match in programma sull'altro lato del tabellone. Queste le parole del tecnico nerazzurro, la cui agenda prevede ora la gara esterna con il Sassuolo che precederà i l derby d'Italia di sabato 14 a San Siro : "Abbiamo sofferto un po’ nel finale quando è venuto fuori l’orgoglio del Torino. Siamo contenti della vittoria e del passaggio del turno. Siamo felici. Vogliamo essere competitivi e dare continuità a quello che di buono è stato fatto da qualche anno. Andiamo avanti con il lavoro. Abbiamo fatto buone prestazioni ma siamo consapevoli del lavoro che dobbiamo fare. Sappiamo con chi abbiamo a che fare e il lavoro fatto negli ultimi mesi".

Chivu: "Il mercato è bastardo"

"Ci sono partite dove c’è bisogno di energia e gamba, di mettere in campo tutto ciò che hai. Le scelte di oggi le ho fatte in base alle energie dei ragazzi - ha dichiarato ai microfoni Mediaset - . Ho dovuto gestire quello che è stato il nostro gennaio e quello che sarà il nostro febbraio. Per quanto riguarda i ragazzi dell’U23, faccio complimenti al settore giovanile. Cocchi e Kamate ma anche Bovo, Berenbruch, Topalovic e Alexiou. Complimenti a Stefano Vecchi che sta facendo un gran lavoro con i ragazzi che crescono e sono utili a noi nel nostro percorso stagionale. Mercato? Un allenatore e una squadra possono sempre migliorare a prescindere dal mercato. Si parla sempre di quello che ci può migliorare ma non sempre va tutto a buon fine. La società ha provato fino in fondo a fare quello che io e noi abbiamo richiesto, ma purtroppo il mercato è sempre bastardo. Abbiamo 23-24 giocatori visto che Palacios è andato via. I ragazzi dell’U23 ci danno una grossa mano ma a noi interessa lavorare e battere colpo su colpo quello che ci attende lungo la stagione. Non sono mai preoccupato. A me piace giocare. Ance da giocatore mi piaceva più che allenarmi. L’ambizione non deve mai mancare in una società come l’Inter. Ambizione sì ma mai ossessione, che poi è quella che crea delusioni. Io ho giocatori validi che rispondono sempre pronti e ci danno una grossa mano".