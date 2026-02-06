Inter, non sono ammessi cali di intensità: Chivu alza il livello e traccia la strategia

Più intensa, più verticale. Passano le gare e l’Inter sembra sempre più quella che Cristian Chivu ha in mente dal giorno uno. Il calendario metterà di fronte i nerazzurri a incroci d’alta quota in serie: la Juventus a ridosso dei playoff di Champions con il Bodo/Glimt, poi a marzo il derby vicinissimo alla semifinale di Coppa Italia e agli eventuali ottavi di finale europei. Uno scenario che non preoccupa Chivu, ieri tedoforo per le strade di Milano: «Siamo ambiziosi: non parlo di coppe, triplete, scudetti, Champions. Vogliamo essere competitivi senza ossessioni. Siamo l’Inter, siamo forti, vogliamo giocarcela su tutti i fronti. Poi si vedrà, servirà gestire le energie giocando ogni tre giorni». Una cadenza che, nella filosofia del romeno, non è una scusa per abbassare l’intensità, anzi. È un approccio che ha basi solide. Intanto, gli allenatori da cui Chivu è andato a scuola: cresciuto all'Ajax, in Italia è arrivato con Fabio Capello , per cui la palla doveva arrivare il prima possibile lì davanti. Poi ecco Luciano Spalletti , il tecnico che l'ha schierato più volte, un maestro per l’Italia nel gioco verticale. E lo stesso José Mourinho , magari senza lustrini, è pura alta tensione. C’è poi la gestione della rosa: il manifesto programmatico è Pio Esposito.

Inter tonica come mai

Ma, anche in Coppa Italia con il Torino, Chivu ha dimostrato che i giovani possono giocare e non sfigurare. In passato, difficilmente Kamate e Cocchi avrebbero trovato lo stesso spazio. Il risultato si è visto, e aiuta tutti: allunga la rosa, aumenta la concorrenza, porta forze fresche. Al contempo, l’Inter è tonica come non lo è mai stata: in questo caso l'esempio lampante è Dimarco, che sgasa per 90 minuti senza affanni. I cicli esistono in ogni stagione, ma finora la squadra non ha mai accusato cali di rendimento: c’entrerà anche il ritorno di Stefano Rapetti, preparatore atletico del Triplete che da giugno affianca Chivu per tenere al massimo i giri del motore. Infine, c’è una necessità, che l’Arsenal, l’avversaria europea dalla quale Chivu è rimasto più colpito, ha messo a nudo. Fuori dall’Italia, specie in Premier, le big vanno a velocità doppia, giocano ogni tre giorni, sfruttano tutto il parco giocatori. La squadra di Arteta a fine marzo si giocherà il primo obiettivo stagionale, la finale di Efl Cup con il Manchester City, raggiunta facendo ampio affidamento sulle seconde linee. Più costose, e quindi più forti, di quelle della Serie A, ma il punto è proprio questo: il gap economico non si può colmare.

Tenere la stessa intensità

Quantomeno non in tempi brevi, di sicuro non sta agli allenatori come Chivu. L’unico modo per avvicinarsi è tenere la stessa intensità, evitando di schiantarsi. L’Inter, negli ultimi anni, ci è riuscita costruendo un meraviglioso collettivo, ma non ampio, e un giocattolo dagli ingranaggi perfetti, ma non replicabile. Alla fine, a Monaco, la differenza si è vista e sentita. Alzare l’intensità è la ricetta di Chivu per avvicinare il traguardo. A partire dallo scudetto, che Marcus Thuram, che nell’intervista alla Cbs ha parlato anche del rapporto con il fratello, lo juventino Khephren («Ci sentiamo ogni giorno, quando ho provato a scherzare in campo non mi è andata benissimo»), ha definito qualcosa di enorme: "Non sarà semplice, le avversarie sono forti. Dobbiamo lavorare e imparare dai nostri errori".