Kamate, dal legame con Chivu all'esordio in Coppa Italia: chi è il primo frutto dell’Inter U23

Quel dribbling sulla destra e quella palla al bacio messa sulla testa di Bonny per il gol del momentaneo 1-0 dell’ Inter sul Torino in Coppa Italia, hanno certificato come Issiaka Kamate rappresenti il primo vero frutto dell’Under 23 nerazzurra. Per il classe 2004, ma anche per Chivu , è stata la perfetta chiusura di un cerchio e forse anche un nuovo punto di partenza di un percorso iniziato anni fa, proprio sotto la guida del tecnico rumeno, nelle giovanili del club di Viale della Liberazione. Kamate infatti giocava come mezzala. E fu proprio Chivu a spostarlo sulla fascia, sebbene più da punta esterna che da quinto, per sfruttare al massimo le sue qualità. Il francese ha militato poi nell'Avs Futebol Sad e nel Modena, prima di tornare alla base per essere rilanciato dalla seconda squadra dell’Inter. Non fosse esistita l’Under 23 non avrebbe probabilmente mai ricevuto gli elogi di tifosi, media e di quei compagni nerazzurri di cui sogna di ricalcare le orme, per un discorso che vale per quasi tutta la rosa di Vecchi. Cocchi, alla prima da titolare con i grandi sulla corsia mancina, avrebbe potuto giocare all’estero o in Serie B.

Una vera e propria catena

Ma la possibilità concreta di allenarsi spesso e volentieri con grandi campioni, unita al minutaggio costante tra i professionisti, seppur in terza divisione, hanno fatto la differenza. Lui, Berebruch, Topalovic, Lavelli e Alexiou: dei “Saranno famosi” da segnalare per la riuscita del progetto Under 23. A cui andrà probabilmente aggiunto pure Jakirovic: pagato 2.5 milioni e arrivato ora dalla Dinamo Zagabria, potrà crescere senza pressioni, cercando magari di diventare il lui il vice Bastoni agognato sul mercato. Il massimo per tutti sarebbe un domani far parte della rosa di Chivu - che ha già lanciato più di un giovane - ma i tanti che non dovessero riuscirci potrebbero proseguire la propria carriera in palcoscenici importanti, con un bagaglio d'esperienza rilevante, garantendo un introito economico di un certo tipo all'Inter, che andrà a cedere calciatori fatti e finiti. Non, come avveniva con la Primavera, giovanotti senza esperienza. Un piano di lavoro che ha già iniziato a carburare preparando i calciatori per la prima squadra, affinché siano pronti nel momento del bisogno. Non è un caso se il modulo utilizzato dall’Inter e dell’Under 23 sia lo stesso. È una vera e propria catena, con una base solida, dove tutti puntano a migliorare. Per il proprio bene. E di rimando per quello della società.