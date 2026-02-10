Tuttosport.com
Barella e Calhanoglu, rientro con incognita: l’Inter prepara la Juve tra dubbi e scelte

I due centrocampisti ancora non al top della forma: la situazione dei nerazzurri di Chivu in vista del Derby d'Italia
5 min
inter juvebarellaCalhanoglu
Barella e Calhanoglu, rientro con incognita: l’Inter prepara la Juve tra dubbi e scelte © LAPRESSE
Si è aperta la settimana del Derby d'Italia. Sabato a San Siro, nella sera di San Valentino, Inter e Juve si sfidano alla ricerca di 3 punti pesantissimi. I nerazzurri per consolidare il primato in classifica, i bianconeri per continuare l'inseguimento al piazzamento Champions (ieri sono stati agganciata dalla Roma al quarto posto). Un match nel quale Luciano Spalletti riavrà a disposizione Francisco Conceicao, ma anche Cristian Chivu potrebbe recuperare (seppur part-time) due pedine importantissima: Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.

Le condizioni di Calhanoglu e Barella

Calhanoglu lo scorso gennaio, a margine della sfida contro il Napoli, aveva rimediato un risentimento al soleo sinistro. Un problema che ha costretto il turco ai box per otto partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Per quanto riguarda Barella invece il centrocampista ha riportato un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra proprio prima della sfida Champions contro il Borussia Dortmund a fine gennaio. 

Due assenze che l'Inter, guardando ai risultati, ha avvertito solo in parte, venendo da un filotto di 7 vittorie e 1 ko (contro l'Arsenal). Ad ogni modo presto Chivu potrà nuovamente fare affidamento su due che hanno rappresentato il perno della mediana nerazzurra negli scorsi anni e nella prima parte di questa stagione. In settimana andranno però valutate le loro condizioni: entrambi dovrebbero rientrare in gruppo, puntando con decisione alla convocazione per la sfida a Spalletti. Da capire, eventualmente, con quale minutaggio si presenterebbero a margine della delicata sfida contro la Juve.

Le possibili scelte di Chivu per Inter-Juve

Chivu, oltre a valutare le condizioni di Calhanoglu e Barella, dovrà fare sicuramente a meno di Dumfries: il ritorno dell'olandese si avvicina, ma ancora non è giunto il momento del rientro in campo. Con Sommer in porta, il tecnico interista potrebbe confermare il terzetto difensivo visto a Sassuolo e composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. In mediana certo di un posto Zielinski: se i due acciaccati non dovessero farcela a recuperare per giocare dall'inizio, ci sarà spazio ancora per Sucic e Mkhitaryan.

Conferme sulle corsie esterne per Dimarco a sinistra (reduce dal tris di assist nella sfida di Reggio Emilia) e Luis Henrique a destra (al Mapei in gol per la prima volta con la maglia nerazzurra). Davanti potrebbe vedersi la ThuLa: Thuram ha ritrovato la rete dopo un mese, Lautaro è reduce da 4 siglati nelle ultime 4 sfide di campionato. Il capitano nerazzurro giocherà senza alcun dubbio, il francese potrebbe invece essere insidiato da Pio Esposito. Il giovane centravanti si è gudagnato sempre più spazio nelle ultime settimane, come dimostrato dalle titolarità con Udinese, Pisa e Cremonese, prima dell'iniziale panchina di Sassuolo (subentrato a Lautaro al 76').

