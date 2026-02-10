"Una roba immonda", "Imbarazzo": tifosi Inter furiosi, gaffe assurda su Lautaro!

Inter, le reazioni social

Non è solo la divisa nerazzurra a uscire trasformata bensì anche la fisionomia stessa del Toro: con le sue dita prima deformate e poi fuse insieme, oltre al volto. Per finire, Lautaro sembra anche avere doti paranormali, nello specifico di levitazione, dato che in un frame lo si può vedere camminare sull'aria. Per non parlare del fatto Il pubblico del web non ha potuto fare a meno di commentare il video. Tanti i commenti ironici riguardo le stranezze sopra citate. C'è chi si chiede dove sia finita Inter Media House, chi cita il classico meme del falegname e chi tagga direttamente Max Catanese. Ma c'è anche chi invece non ci trova nulla da ridere. Esplicativo questo commento di un utente su Instagram: "Un Capitano e un campione si merita una celebrazione differente. Ok l’uso dell’AI ma con saper fare. I loghi sono tutti sbagliati, in alcune maglie non c’è proprio il logo dell’Inter ma dei fake simil bancarella.Il corpo e il fisico si spersonificano".