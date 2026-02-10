"Una roba immonda", "Imbarazzo": tifosi Inter furiosi, gaffe assurda su Lautaro!

Grazie alla rete siglata nel 5-0 rifilato al Sassuolo, Lautaro Martinez ha raggiunto Roberto Boninsegna come terzo marcatore di sempre della storia dell'Inter, raggiungendo Roberto Boninsegna a quota 171 reti. Sui profili social della società nerazzurra è comparso un video celebrativo per il traguardo raggiunto dal Toro. Il problema è che il contenuto in questione sia stato realizzato dall'Intelligenza Artificiale, rendendo il risultato un misto tra l'inquietante e il no-sense. Tante le stranezze all'interno del video: numeri di maglia e scudetti sbagliati, sponsor inesistenti, camminate nel vuoto e dita fuse insieme.
Lautaro e un video... strano
Il video pubblicato sui social nerazzurri rappresenta una carrellata delle esultanze e dei traguardi raggiunti da Lautaro nei suoi quasi 8 anni trascorsi con la maglia dell'Inter. La prima cosa che si nota dalla sequenza postata dall'Inter è il cambio di numero sulla schiena del Toro. L'argentino fin dal suo arrivo a Milano nel 2018 ha sempre indossato la maglia numero 10, mentre nel video viene mostrato con i numeri 18 e 23. A mutare sono anche gli scudetti sul fronte della maglia: tra cui spicca un logo bianconero. C'è spazio anche per sponsor inesistenti: compare infatti un logo "OCG" triangolare arancione, mai avuto dall'Inter.
Inter, le reazioni social
Non è solo la divisa nerazzurra a uscire trasformata bensì anche la fisionomia stessa del Toro: con le sue dita prima deformate e poi fuse insieme, oltre al volto. Per finire, Lautaro sembra anche avere doti paranormali, nello specifico di levitazione, dato che in un frame lo si può vedere camminare sull'aria. Per non parlare del fatto Il pubblico del web non ha potuto fare a meno di commentare il video. Tanti i commenti ironici riguardo le stranezze sopra citate. C'è chi si chiede dove sia finita Inter Media House, chi cita il classico meme del falegname e chi tagga direttamente Max Catanese. Ma c'è anche chi invece non ci trova nulla da ridere. Esplicativo questo commento di un utente su Instagram: "Un Capitano e un campione si merita una celebrazione differente. Ok l’uso dell’AI ma con saper fare. I loghi sono tutti sbagliati, in alcune maglie non c’è proprio il logo dell’Inter ma dei fake simil bancarella.Il corpo e il fisico si spersonificano".
