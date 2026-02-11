Arriva la Juve: Chivu ritrova Barella e Calhanoglu per il Derby d'Italia

MILANO - Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella hanno recuperato dai rispettivi infortuni. E ieri sono tornati ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile . Entrambi saranno quindi a disposizione di Cristian Chivu per la partita contro la Juventus – al momento solo Dumfries sta lavorando a parte e non sarà della gara –, ma tutti e due dovranno eventualmente guadagnarsi il posto da titolare nelle prossime tre sedute, oltre al risveglio muscolare di sabato. Chivu , infatti, in questi giorni avrà modo di constatare il reale status dei due centrocampisti – una cosa è essere clinicamente guariti, un’altra essere nelle migliori condizioni per affrontare un match così complicato e importante – e il tecnico rumeno deciderà quindi anche in base al loro status di forma come gestire i due calciatori. Calhanoglu e Barella potrebbero quindi partire nell’undici iniziale – e questo accadrà qualora fossero al 100% –, uno dei due potrebbe essere tenuto in caldo per la ripresa, ma non va nemmeno escluso a priori che entrambi si possano sedere in panchina qualora non fossero al meglio.

Nessun rientro affrettato

Sebbene infatti restino due titolarissimi dell’Inter, comunque le prestazioni dei compagni di squadra li hanno resi meno imprescindibili di quanto si potesse pensare (i nerazzurri infatti hanno vinto tutte le partite disputate senza il turco, out da metà gennaio, e il sardo, infortunatosi successivamente alla fine dello scorso mese). A tal proposito Zielinski si è meritato gli applausi di tutti, col polacco che è considerato come un nuovo acquisto azzeccato del club di Viale della Liberazione, nonostante sia arrivato due estati fa e non lo scorso giugno: il ruolo di regista gli potrà anche eventualmente allungare la carriera, con l’ex Napoli che grazie a tecnica e piedi educati dirige il traffico in mediana con classe ed eleganza. Anche Sucic e Mkhitaryan si sono fatti trovare pronti, motivo per cui a maggior ragione non verrà affrettato alcun rientro.

La visita di Montella

Ieri intanto, forse anche in via non del tutto casuale, Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha fatto visita ad Hakan Calhanoglu nel centro sportivo interista (due giorni fa era stato da Yildiz, in precedenza a Cagliari da Kilicsoy). Sebbene il mercato di riparazione sia terminato da pochissimo e lo stesso “Calha” fosse ai box da oltre un mese, a Istanbul continuano a sostenere che questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Hakan a Milano. Mentre l’Inter ragiona sull’eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 sapendo perfettamente che la prossima finestra trasferimenti sarà l'ultima per trarre eventuale profitto dalla cessione del regista, non si placano le indiscrezioni sulla volontà del Galatasaray di ingaggiare l’atleta che chiuderebbe così la carriera nella squadra per cui la sua famiglia fa il tifo, andando a vivere in una città particolarmente gradita anche per ovvi motivi anche ai propri cari.