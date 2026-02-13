Due no e un sì, Chivu non rischia: la probabile formazione Inter per la Juve

Barella più sì, che no. Calhanoglu più no, che sì. Dumfries no. La rifinitura odierna e il risveglio muscolare di domani mattina saranno decisivi per capire chi verrà schierato dall’inizio nell’Inter contro la Juventus. Chivu avrà quindi a disposizione tutti i calciatori della rosa contro i bianconeri, a eccezione dell’esterno olandese, ma nonostante i due centrocampisti titolarissimi siano stati recuperati – si allenano in gruppo dalla ripresa degli allenamenti di martedì -, non è detto che partano titolari. Nonostante siano entrambi due elementi fondamentali della mediana nerazzurra, visto il fitto calendario da affrontare, ma anche le ottime prestazioni dei compagni di squadra, non verrà né rischiato, né forzato nulla. Barella, che si era infortunato a poche ore dalla trasferta di Dortmund subendo un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra, ha maggiori possibilità di partire da inizio gara. Il sardo è stato fuori meno tempo rispetto al turco e a differenza dell’ex Milan, che nel corso degli ultimi anni ha comunque sofferto più stop muscolari - e anche per questo con lui si deve prestare una cautela ancora maggiore -, dovrebbe regolarmente agire sin dall’incipit dell’incontro nella sua naturale posizione di mezzala. A tal proposito non va nemmeno esclusa a priori una staffetta proprio con “Calha”, che al contrario potrebbe sedersi in panchina e subentrare nel corso della gara a “Bare”. L’intenzione di Chivu al momento è quella di puntare su Zielinski regista, col polacco che nella ripresa potrebbe poi cambiare ruolo, spostandosi sul centro-destra o sul centro-sinistra, in base alle decisioni del suo allenatore e anche ovviamente all’andamento della partita (chiaro che Mkhitaryan e Sucic si giochino la terza casella disponibile).