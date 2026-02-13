Bastoni: "Juve? Non deve essere un'ossessione. Spalletti ha un vantaggio. Yildiz decisivo, ma..."

"Pensiamo sia arrivato il momento, ma non deve diventare un'ossessione altrimenti diventa controproducente, dobbiamo mantenere calma e lucidità come fosse una partita qualunque, provando a mettere quel qualcosa in più per vincere lo scontro diretto". La voglia di vincere è sempre una componente importante, ma Alessandro Bastoni sa che l'equilibrio e la capacità di interpretare al meglio le partite può esserlo ancora di più e per questo non vuole che la sua Inter senta eccessivamente la pressione dello scontro diretto contro la Juventus , del prestigioso derby d'Italia. "Arriviamo bene all'appuntamento, abbiamo avuto una settimana per lavorare, sappiamo cosa vuol dire questa partita per il mondo del calcio, ma ribadisco che non deve diventare un'ossessione vincerla, dobbiamo mantenere grande concentrazione in tutta la partita".

Le parole di Bastoni

Conosce bene Spalletti, lo ha avuto come ct così come i suoi compagni Dimarco e Frattesi. "Avendoci allenato magari è un vantaggio per lui conoscere le caratteristiche che abbiamo, in quanto al mister non devo dire io le qualità che ha come allenatore, farà di tutto per metterci in difficoltà, ma giochiamo in casa e ci teniamo a fare una grande partita", dice il difensore nerazzurro che dovrà fare i conti con Yildiz, la stella di questa Juve. "E' sicuramente un giocatore molto forte, ma la Juve non è solo Yildiz, abbiamo visto quanto sia fondamentale e decisivo McKennie per questa squadra, così come l'equilibrio che dà Locatelli insieme alla linea difensiva. Hanno tanti giocatori che sanno fare le cose per bene, quindi certamente attenzione a Yildiz senza però dimenticare gli altri calciatori di qualità", dice Bastoni che vede un'Inter più solida in questa fase della stagione. "Abbiamo trovato l'equilibrio, magari a volte siamo meno belli ma più efficaci. E questa è una cosa sulla quale il mister ha insistito e ha lavorato tanto. Inoltre probabilmente qualche episodio rispetto all'inizio di campionato ci sta andando meglio, a questo aggiungiamo la fiducia che stiamo acquisendo pian piano. Sono queste le cose che hanno portato a essere l'Inter quella che è oggi".