"Juve grande squadra", "Onore agli avversari in 10": da Zielinski a Bisseck, 'omaggio' Inter

I calciatori nerazzurri parlano al termine del Derby d'Italia vinto 3-2 tra infinite polemiche: tutte le dichiarazioni
3 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - "Per ora questo gol è molto importante, ma ha giocato tutta la squadra. Godiamoci questa vittoria che è tanta roba. Gol del 2-2? Dobbiamo evitare queste cose, gestire meglio. Ci è mancata un po' di concentrazione ma alla fine siamo riusciti a vincerla, questo è l'importante. Vittoria in uno scontro diretto? Dovevamo affrontarla come tutte le partite, la Juve è una grandissima squadra ma anche quando non abbiamo portato a casa i tre punti abbiamo dimostrato di essere forti". Così, ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto 3-2 a San Siro fra infinite polemiche, si è espresso il centrocampista polacco dell'Inter Piotr Zielinski. Accanto a lui, Francesco Pio Esposito: "Serate come questa sono quelle che sogni da piccolo. Il massimo che potevo ottenere stasera era una vittoria con gol, è andata così e sono contento. Non si può ancora parlare di traguardo perché mancano tantissime partite, ma allo stesso tempo è una partita importantissima".

Le parole di Bisseck

"Era una partita tosta ma siamo contenti di aver vinto. Non è stato semplice ma così è il calcio. Abbiamo giocato contro un avversario molto forte, che ha giocato bene. A volte si deve soffrire e oggi l'abbiamo fatto tanto. Possiamo e dobbiamo fare molto meglio ma alla fine una vittoria è una vittoria. Amnesie difensive? Abbiamo sbagliato un po', è vero. Sappiamo di dover fare molto meglio ma a volte bisogna parlare dell'avversario, anche in 10. Non siamo molto soddisfatti della nostra prestazione ma abbiamo vinto e questo è quello che conta. Chivu? Sta facendo un ottimo lavoro, parla tanto delle cose mentali perché spesso il calcio si decide nella testa. Anche dopo il 2-2 che ha fatto molto male siamo rimasti in partita", ha aggiunto Bisseck ai medesimi microfoni.

 

 

