Bastoni nel silenzio, l'Inter lo protegge: Marotta in arrivo e battere la Juve vuol dire Scudetto

Pio e Zielinski pretoriani di Chivu

È chiaro, però, che siano i due goleador che hanno abbattuto la Juve i migliori successi di Chivu in questi primi nove mesi di Inter. Pio fin dal Mondiale per club ha mostrato come la squadra nerazzurra avesse finalmente trovato l’ariete d’area che Arnautovic non era riuscito a essere nelle passate due annate. Dopo un avvio di stagione con buone prestazioni, ma poche soddisfazioni personali - arrivate più in nazionale - adesso Pio Esposito ha cominciato a vedere la porta con maggiore frequenza. Le reti sono già 6, distribuite in tre competizioni (4 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions), ed è sempre più netta la sensazione che col passare del tempo, sarà difficile tenere il centravanti campano in panchina. E cosa dire di Zielinski? Il polacco sembra tornato ai tempi belli di Napoli, quando da mezzala sinistra o trequartista faceva sempre la differenza. Anche lui ha già segnato 6 reti - la scorsa stagione furono 2 (entrambe su rigore nel... 4-4 contro la Juventus) -, ma soprattutto ha saputo calarsi in un ruolo non del tutto suo, quello di regista, facendo così le veci di Calhanoglu infortunato. Per Chivu è ormai un titolare, da mezzala sinistra col turco in campo (a farne le spese sono Mkhitaryan e Sucic), da regista senza, così come accadrà per esempio sabato prossimo a Lecce quando l'Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu squalificato (così come Barella).