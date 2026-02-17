Bastoni ammette la simulazione! La frase su Kalulu e sull'esultanza, "mi dispiace di più..."

Fermi tutti, parla Bastoni. Dopo la figuraccia internazionale, l’indignazione del mondo del calcio e le mistiche dichiarazioni di Marotta, a cui hanno fatto eco le acrobazie retoriche dell’ex patron nerazzurro Moratti, allo stridere sugli specchi di Via della Liberazione si sovrappongono ora le parole di chi ha pensato bene di mortificare uno degli eventi stagionali più attesi, con la complicità dell’inspiegabile condotta di La Penna e di un protocollo che impone il silenzio del Var proprio quando ce n’è più bisogno (tre aspetti di uno scandalo che trova difficilmente riscontro in precedenti analoghi). Il difensore della Nazionale - la cui convocazione da parte di Gattuso non sembra essere in discussione - è così intervenuto alla vigilia della trasferta di Bodo, dove mercoledì 18 la formazione di Chivu - il primo ad assumere la più imbarazzante delle posture dinanzi l’evidenza dei fatti - contenderà ai padroni di casa l’andata dei playoff di Champions League (fischio d’inizio ore 21).
Bastoni: "Sono qui per ammetterlo"
Queste le parole di Bastoni: "Ho voluto esser qua perché si è parlato tanto, anche di più di quello che mi immaginassi - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Ho aspettato qualche giorno per rivedere e capire quello che ho vissuto nel live. Io ho sentito un contatto col mio braccio che rivedendo è stato accentuato, sono qui per ammetterlo. Mi dispiaccio del comportamento successivo, credo che un essere umano abbia il diritto di sbagliar e poi di riconoscerlo. Sarà il Bastoni che avete sempre visto, più di 300 partite in carriera e sono stati coinvolto in questo tipo di episodi solo l'altra sera. Vedrete il bastoni di sempre, leggo che c'è un Bastoni che ci è rimasto sotto, Non è vero, Vedrete il solito Bastoni. Nonostante le condizioni meteo è un campo alla fine in erba. Loro sono organizzati, se poi ci aggiungi che ci sarà freddo può essere insidioso. Hanno battuto City e Atletico a Madrid, questo dice tato del loro valore. Dovremo affrontarli al massimo. Quello di Interello è di ultima generazione, questo è diverso. Sarà diverso nei cambi di direzioni, nella velocità della palla, ma non vogliamo alibi".