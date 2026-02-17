Bastoni ammette la simulazione! La frase su Kalulu e sull'esultanza, "mi dispiace di più..."

Bastoni: "Sono qui per ammetterlo"

Queste le parole di Bastoni: "Ho voluto esser qua perché si è parlato tanto, anche di più di quello che mi immaginassi - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Ho aspettato qualche giorno per rivedere e capire quello che ho vissuto nel live. Io ho sentito un contatto col mio braccio che rivedendo è stato accentuato, sono qui per ammetterlo. Mi dispiaccio del comportamento successivo, credo che un essere umano abbia il diritto di sbagliar e poi di riconoscerlo. Sarà il Bastoni che avete sempre visto, più di 300 partite in carriera e sono stati coinvolto in questo tipo di episodi solo l'altra sera. Vedrete il bastoni di sempre, leggo che c'è un Bastoni che ci è rimasto sotto, Non è vero, Vedrete il solito Bastoni. Nonostante le condizioni meteo è un campo alla fine in erba. Loro sono organizzati, se poi ci aggiungi che ci sarà freddo può essere insidioso. Hanno battuto City e Atletico a Madrid, questo dice tato del loro valore. Dovremo affrontarli al massimo. Quello di Interello è di ultima generazione, questo è diverso. Sarà diverso nei cambi di direzioni, nella velocità della palla, ma non vogliamo alibi".