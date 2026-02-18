"Arriva il truffatore", la Norvegia accoglie l’Inter di Bastoni: "Fortissima ma imbroglia e inganna"

Non sarà soltanto il freddo del Circolo Polare ad accogliere Alessandro Bastoni in Norvegia . Il difensore dell’ Inter arriva a Bodo con addosso le scorie della polemica esplosa dopo l’ultimo big match contro la Juventus. L’episodio incriminato – una simulazione costata cara ai bianconeri con l'espulsione di Kalulu – ha acceso un dibattito che ha superato i confini italiani. In vista dell’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt , la stampa locale ha acceso i riflettori sul centrale nerazzurro. In particolare il sito An.no ha dedicato un duro editoriale al caso. Un’accoglienza annunciata come tutt’altro che calorosa per il numero 95 interista.

Le critiche dei media norvegesi

Secondo quanto riportato dal giornalista Borre Arntzen: "Quello che è successo a San Siro sabato scorso dimostra quanto alcuni calciatori italiani siano disposti a spingersi oltre pur di avvantaggiare la propria squadra". Parole pesanti, che anticipano un clima teso sugli spalti. "Alessandro Bastoni sarà in campo e, a dire il vero, il pubblico di Glimt ha tutte le ragioni per farglielo sapere: con fischi, non con odio e minacce", si legge ancora nell’articolo. Un invito a contestare, dunque, ma senza oltrepassare il limite. Il pezzo sottolinea come le reazioni sui social siano state "incessanti e ben oltre l'accettabile". Si parla addirittura di minacce di morte ricevute dal difensore, circostanza che ha spinto l’Inter a intervenire pubblicamente. Il club nerazzurro ha espresso pieno sostegno al proprio giocatore, condannando ogni forma di odio. "Questo è del tutto inaccettabile, a prescindere da ciò che accade in campo", evidenzia ancora Arntzen. Una presa di posizione che prova a distinguere tra critica sportiva e attacchi personali. Resta però la sensazione che il caso abbia assunto dimensioni ben più ampie di un semplice episodio di gioco.

Tra giudizi severi e vecchi stereotipi

L’editoriale norvegese non si limita alla cronaca dell’episodio, ma allarga il discorso a una riflessione più ampia. "Ma tutta questa situazione, inclusa l'esultanza provocatoria di Bastoni" dopo l’espulsione di Kalulu, "la dice lunga su quanto i giocatori italiani siano disposti a spingersi per vincere le partite di calcio". Un’affermazione che chiama in causa non solo il singolo, ma un intero movimento calcistico. Secondo l’autore, quanto visto a San Siro rappresenterebbe "la versione estrema di qualcosa che Glimt incontra raramente nel campionato norvegese". Il riferimento è a "una cultura in cui ingannare l'arbitro è quasi considerato parte del mestiere". Un passaggio che sa di generalizzazione e che riaccende antichi pregiudizi sulla Serie A. Eppure, nello stesso articolo, non manca il riconoscimento del valore dell’Inter, definita "una squadra composta da giocatori fantastici, un collettivo eccellente e un gruppo tatticamente preparato che è molto, molto difficile da battere". Resta però l’avvertimento finale: "Certo, non sarà più facile se più di Bastoni deciderà di ricorrere a imbrogli e inganni". Parole che certificano quanto l’episodio abbia fatto il giro d’Europa. E che trasformano la sfida europea in un confronto acceso non solo sul piano tecnico, ma anche su quello culturale.

