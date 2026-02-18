Chivu, ancora bordate: “Hai dimostrato la tua pochezza, sciacquati la bocca. Fatto neanche l’1%”

Sembra destinata a non chiudersi nel breve la questione legata all'episodio Kalulu-Bastoni di Inter-Juve , con la simulazione del nerazzurro che ha portato al secondo giallo per il difensore bianconero falsando la gara. Anche perché nel tourbillon di dichiarazioni in merito alla questione a destare particolare scalpore sono state quelle del tecnico nerazzurro Cristian Chivu . E se già le parole rilasciate al triplice fischio dopo il Derby d'Italia non erano passate inosservate, lo stesso dicasi per quelle rilasciate ieri , nella conferenza di presentazione del match contro il Bodo. Stavolta le risposte a Chivu sono arrivate... da Napoli.

Diego Maradona Jr replica a Chivu

Il tecnico nerazzurro ieri, parlando della simulazione di Bastoni che ha portato all'espulsione di Kalulu, tra le varie cose ha affermato: "Il calcio è questo da cent'anni, episodi pro o contro, bisogna smetterla di lamentarsi e fare i moralisti quando gli epsiodi ci sono ogni domenica. È così dai tempi di Maradona, con il gol di mano, e nessuno gli ha mai detto nulla. E anche noi che abbiamo subito un torto a Napoli, e lo dico per la prima volta, e nessuno ha avuto questa critica come quello che è successo sabato sera".

A rispondergli dopo queste dichiarazioni è stato il figlio del 'Pibe de Oro, Diego Maradona Jr, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è così espresso: "Ho ascoltato attentamente le parole dell’allenatore dell’Inter e non c’entrava niente tirare in ballo mio padre. Questo dimostra la sua pochezza e la pochezza di chi parla ancora di quel gol di mano, dimenticando poi il gol del secolo che fece poco dopo. A prescindere dal tifo, Chivu si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre. Da giocatore, se avesse fatto l’1% di ciò che ha fatto mio padre, lo avrei accettato ma non è così".