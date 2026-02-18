"Lautaro l'abbiamo perso, si è fatto male": Chivu conferma il ko dell'attaccante

Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare il ko contro il Bodo/Glimt per 3-1 decido dalle reti di Fet, Esposito, Hauge e Hogh . Il tecnico dell' Inter ha dichiarato: "La squadra ha provato, ha avuto un atteggiamento buono per 90 minuti. Abbiamo pagato dazio alle transizioni. La squadra ha provato nonostante questo campo. Non è una scusa ma non posso rimproverare molto ai miei. Ora dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Tra tre giorni c'è il Lecce".

Chivu: "Abbiamo perso Lautaro"

"Lautaro? Secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ce ne sono altri che hanno problemi. Che significa perso Lautaro? Significa che Lautaro si è fatto male, è abbastanza serio". Poi sul campo sintetico ha concluso: "Sono più abituati a questo campo, non è una scusa. E' tutto aperto, c'è la gara di ritorno. Sapevamo che è una squadra che ti può fare male in transizione, ora cercheremo di passare il turno a San Siro".

Le parole di Esposito

"A caldo faccio fatica a dire quando ci è scappata di mano, ma il 2-1 e il 3-1 sono arrivati uno dopo l'altro e ci hanno dato una botta finale. Non siamo riusciti a reagire. Sicuramente è una sconfitta che pesa, ma abbiamo la fortuna di avere un'altra possibilità. Dobbiamo dimenticarla subito e pensare al Lecce, la qualificazione è ancora fattibile". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, intervistato da Amazon Prime Video dopo il ko col Bodo/Glimt. "Problema di atteggiamento? Non credo, il Bodo è una squadra forte, per quanto magari non abbia ancora un grandissimo nome. Non credo che abbiamo sbagliato atteggiamento, c'è da dare merito a loro, anche se noi potevamo far meglio. Non sono contento della mia partita, anche io potevo fare molto meglio".