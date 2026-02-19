“È stata la mano di Pio”: i social scatenati sul gol irregolare, Inter graziata

Se la Juve ha perso 5-2 contro il Galatasaray in Champions League, non è andata meglio all'Inter, battuta 3-1 dal Bodo/Glimt ( qui le pagelle ). Dopo quanto successo nel corso del derby d'Italia, anche nei playoff di UCL c'è stato un episodio arbitrale dubbio in favore dei nerazzurri . Riguardando le immagini, infatti, la rete della squadra di Chivu da regolamento sarebbe dovuta essere annullata. Eppure l'arbitro ha deciso di lasciar correre.

Inter, la rete di Pio Esposito andava annullata: cosa dice il regolamento

L'azione è chiara: il colpo di testa di Carlos Augusto finisce su Pio Esposito, che tocca la palla con il braccio, si gira e calcia in porta. Seppur involontario, il tocco con il braccio è evidente ma l'arbitro Siebert lascia correre, non fischia e convalida il gol. Eppure il regolamento IFAB non lascia spazio a dubbi e stabilisce che un gol deve essere annullato se l'attaccante tocca il pallone con il braccio o la mano in modo falloso e segna subito dopo, anche quando il tocco è accidentale. L'unica lettura possibile è che il direttore della gara abbia trovato il tocco non falloso, ma l'episodio resta dubbio e i precedenti raccontano una storia differente.

La rabbia dei tifosi e l'episodio di Hojlund

Su X si è scatenata la rabbia dei tifosi delle altre squadre: "Qualcuno mi sa dire perchè il goal di Pio Esposito non è stato annullato mentre quello di Hojlund sì? Sono sicuro che la malafede non c'entri nulla". In una situazione molto simile a quella di Pio, infatti, una rete di Hojlund in Napoli-Verona è stata annullata proprio per un tocco con il braccio dell'attaccante danese. Anche in quel caso il tocco era stato del tutto non intenzionale, ma l'esito è stato l'opposto rispetto a quello dell'Inter. L'ombra della Marotta League colpisce ancora...