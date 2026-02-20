“Ci prendete in giro? Dirigenza Inter compromessa, altro che vittima. Mistero che sia ancora lì”

" Serie A falsata finché ci sarà Marotta". Queste parole di Roberto Saviano hanno lanciato un'accusa importante ma anche un monito. Una risposta dopo quel cartellino giallo, il secondo, a Kalulu in Inter-Juve che ha alzato polemiche in campo e fuori fino ad arrivare alla politica. Sì perché "quel cartellino non è soltanto un cartellino" ha ripetuto lo scrittore in un video pubblicato sui social per rispondere alle frasi dette dal senatore Walter Verini , Coordinatore del Comitato Ultras e Criminalità in Commissione Antimafia: "Non si può paragonare un cartellino giallo, anche sbagliato, a Gomorra". Ecco che la risposta di Saviano non si è fatta attendere e ha riportato alla luce anche l'inchiesta 'Doppia Curva' sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tifo di Inter e Milan .

Saviano: "L'Inter è vittima, la sua dirigenza no"

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Saviano ha risposto così: "Quando sento politici navigati dire che il calcio è solo calcio, oppure che un cartellino è solo un cartellino, penso siete seri o ci state prendendo in giro? Dopo il mio post sulla dirigenza dell'Inter, la conseguenza delle controversie sorte durante la partita Inter-Juve, del 14 febbraio scorso, è intervenuto il senatore Walter Verini in qualità di coordinatore del comitato ultrà e criminalità in commissione antimafia. Proprio per questo suo ruolo, solo per questo, ho deciso di rispondergli perché le sue parole sono inaccettabili. Ho deciso di porgli una domanda a cui spero voglia rispondere. Rispondere con la stessa solerzia che lo ha portato a commentare le mie parole e spero lo faccia anche nella maniera più onesta possibile per onorare il ruolo che ricopre in commissione antimafia. Premessa necessaria: quando si tocca il calcio e il tifo bisogna ricordare che l'Inter è vittima. I suoi giocatori e i suoi tifosi lo sono ma non la sua dirigenza che, invece, era del tutto compromessa dalla sudditanza della quale parla la sentenza di condanna emessa lo scorso dicembre nell'ambito della cosiddetta inchiesta ultrà. Sudditanza, viene scritto negli atti: sudditanza della dirigenza per gli ultrà".