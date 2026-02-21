Tuttosport.com
Chivu, Bastoni non paga ma "ha chiesto scusa. Onore a lui, come uomo..."

Le parole del tecnico dell'Inter dopo la vittoria a Lecce in Serie A: "Champions? Qualificazione ancora aperta"
2 min
Chivu, Bastoni non paga ma "ha chiesto scusa. Onore a lui, come uomo..."© Redazione
"Dovevamo sfruttare le palle inattive, oggi ne abbiamo avute molte. Non siamo riusciti a batterle bene nel primo tempo, nella ripresa siamo andati meglio. Abbiamo dei buoni colpitori, poi c'è Dimarco che ha un grande mancino. Ora pensiamo al Bodo. Battiamo colpo su colpo, consapevoli delle difficoltà. Nessuno ti regala nulla. La gara è ancora aperta e la qualificazione è ancora in bilico". Lo dice il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta 2-0 contro il Lecce.

Il caso Bastoni

"Thuram? Ho 24 giocatori meravigliosi che cercano di dare il massimo. A me oggi è piaciuto, ha corso tanto, ha accattato la profondità. Si è mosso bene, così come Frattesi. Anche Dumfries e Calhanoglu dovrebbero essere in gruppo ad inizio settimana. Ci allentiamo bene, siamo sul pezzo e teniamo i piedi per terra", aggiunge l'allenatore nerazzurro. Sul caso Bastoni: "E' un capitolo chiuso, apprezzo la professionalità di questo ragazzo. Ha capito l'errore, ci ha messo la faccia e ha chiesto scusa. Gli fa onore. Anche lui è consapevole che la squadra viene prima di tutto", chiosa Chivu.

 

 

 

 

