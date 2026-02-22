Sucic sulle uova, Thuram come a uno stop: Dimarco uomo immagine, Falcone garanzia

Le pagelle del Lecce
Falcone 7 Col ginocchio su Luis Henrique, con la mano due volte su Pio, col piede su Dimarco... una garanzia.
Danilo Veiga 5.5 Soffre Dimarco.
Gaspar ng Decisivo dopo pochi secondi su Thuram, ma va ko. Siebert (4’ pt) 6.5 Subito un gran salvataggio su Luis Henrique, preludio a una partita di spessore.
Tiago Gabriel 6.5 Il salvataggio a 10 dalla fine su Dimarco fa perdonare qualche ingenuità.
Gallo 5.5 In difficoltà in fase difensiva.
Coulibaly 6 Tantissimi chilometri di corsa e copertura, finché ne ha. Stulic (37’ st) ng.
Ramadani 6 Ribattuta preziosa su Pio al 21’, aiuta molto dietro.
Pierotti 6 Macina distanze da pendolare della mediana, mancando però un po’ di fantasia. N’Dri (37’ st) ng.
Gandelman 5.5 Importante per equilibrio e chiusure, ma davanti non si vede. Ngom (15’ st) 5.5 Fatale la spizzata che mette il pallone tra i piedi di Mkhitaryan per l’1-0.
Sottil 5.5 Un paio di buoni spunti, nulla più. Banda (15’ st) 6 Vivace, ma dura poco.
Cheddira 5 Leggerino, non vede la porta e il tiro dello 0-1 gli passa tra le gambe.
All. Di Francesco 6 La fase difensiva è notevole, ma davanti si può migliorare.
Le pagelle dell'Inter
Sommer 6 Serata tranquilla, quando è chiamato in causa c’è.
Bisseck 6.5 Spinge, copre e tiene duro anche sulla freccia Banda.
De Vrij 5.5 Subito una leggerezza che gli costa un giallo, sembra sempre un po’ spaesato. Akanji (15’ st) 6.5 Blinda la difesa e segna.
Bastoni 6 Coperto di fischi a ogni pallone toccato, non si scompone più di tanto. Carlos Augusto (43’ st) ng.
Luis Henrique 6 Un miracolo di Siebert gli nega il gol dopo 9 minuti, però punta poco Gallo. Diouf (24’ st) 5.5 Volenteroso, ma confusionario.
Frattesi 6.5 Prova molto concreta, gli è mancato solo un gol.
Zielinski 6.5 Solita performance esemplare del polacco nel ruolo di regista: sulle tracce di Kieslowski, se continua così.
Sucic 5.5 Delude: sembra giocare sulle uova, trova poco spazio ed è spesso morbido nei contrasti. Mkhitaryan (15’ st) 7 Il ruggito dell’armeno lancia l’Inter verso la fuga.
Dimarco 7 Gli annullano un gol, sbaglia il possibile 2-0, ma mette il sublime mancino in entrambe le reti, trova l’assist numero 15 (-1 dal record) e finisce il match con la fascia da capitano: uomo immagine nerazzurro del momento.
Thuram 5.5 Parte acceso, poi spreca una chance di testa al 18’ e continua a lampeggiare come uno stop, a corrente alternata. Bonny (24’ st) 5.5 Non dà molto di più.
Esposito 6 Non segna, ma fa a sportellate e crea situazioni pericolose che è un piacere.
All. Chivu 7 Ennesima vittoria, arrivata grazie ai cambi azzeccati: difficile fargli una critica.
Le pagelle del Lecce
Falcone 7 Col ginocchio su Luis Henrique, con la mano due volte su Pio, col piede su Dimarco... una garanzia.
Danilo Veiga 5.5 Soffre Dimarco.
Gaspar ng Decisivo dopo pochi secondi su Thuram, ma va ko. Siebert (4’ pt) 6.5 Subito un gran salvataggio su Luis Henrique, preludio a una partita di spessore.
Tiago Gabriel 6.5 Il salvataggio a 10 dalla fine su Dimarco fa perdonare qualche ingenuità.
Gallo 5.5 In difficoltà in fase difensiva.
Coulibaly 6 Tantissimi chilometri di corsa e copertura, finché ne ha. Stulic (37’ st) ng.
Ramadani 6 Ribattuta preziosa su Pio al 21’, aiuta molto dietro.
Pierotti 6 Macina distanze da pendolare della mediana, mancando però un po’ di fantasia. N’Dri (37’ st) ng.
Gandelman 5.5 Importante per equilibrio e chiusure, ma davanti non si vede. Ngom (15’ st) 5.5 Fatale la spizzata che mette il pallone tra i piedi di Mkhitaryan per l’1-0.
Sottil 5.5 Un paio di buoni spunti, nulla più. Banda (15’ st) 6 Vivace, ma dura poco.
Cheddira 5 Leggerino, non vede la porta e il tiro dello 0-1 gli passa tra le gambe.
All. Di Francesco 6 La fase difensiva è notevole, ma davanti si può migliorare.