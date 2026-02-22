Tuttosport.com
Sucic sulle uova, Thuram come a uno stop: Dimarco uomo immagine, Falcone garanzia

Le pagelle della sfida tra Lecce e Inter: Mkhitaryan e Akanji lanciano i nerazzurri verso la fuga. Bastoni tra fischi e campo
Alessia Scurati
3 min
Inter

Inter

Non c'è Lautaro, ci pensano Mkhitaryan e Akanji. All'Inter bastano due gol del centrocampista armeno e del difensore svizzero per battere il Lecce 2-0, nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A, e volare a +10 sul Milan impegnato con il Parma. I nerazzurri di Chivu riscattano così il ko inatteso con il Bodo in Champions League e si confermano imbattibili in campionato (nona vittoria di fila in trasferta), soprattutto contro le squadre della parte destra della classifica. Un ruolino di marcia impressionante quello dell'Inter, che gioca con una sicurezza disarmante sicuro della sua superiorità sugli avversari. In una sfida come il gatto con il topo, la capolista aspetta il momento giusto per colpire due volte in meno di dieci minuti e affondare un Lecce mai domo ma che di fatto ha badato soltanto a difendersi.

Le pagelle del Lecce

Falcone 7 Col ginocchio su Luis Henrique, con la mano due volte su Pio, col piede su Dimarco... una garanzia. 
Danilo Veiga 5.5 Soffre Dimarco.  
Gaspar ng Decisivo dopo pochi secondi su Thuram, ma va ko. Siebert (4’ pt) 6.5 Subito un gran salvataggio su Luis Henrique, preludio a una partita di spessore. 
Tiago Gabriel 6.5 Il salvataggio a 10 dalla fine su Dimarco fa perdonare qualche ingenuità. 
Gallo 5.5 In difficoltà in fase difensiva.  
Coulibaly 6 Tantissimi chilometri di corsa e copertura, finché ne ha. Stulic (37’ st) ng. 
Ramadani 6 Ribattuta preziosa su Pio al 21’, aiuta molto dietro. 
Pierotti 6 Macina distanze da pendolare della mediana, mancando però un po’ di fantasia. N’Dri (37’ st) ng. 
Gandelman 5.5 Importante per equilibrio e chiusure, ma davanti non si vede. Ngom (15’ st) 5.5 Fatale la spizzata che mette il pallone tra i piedi di Mkhitaryan per l’1-0. 
Sottil 5.5 Un paio di buoni spunti, nulla più. Banda (15’ st) 6 Vivace, ma dura poco. 
Cheddira 5 Leggerino, non vede la porta e il tiro dello 0-1 gli passa tra le gambe. 
All. Di Francesco 6 La fase difensiva è notevole, ma davanti si può migliorare. 

Le pagelle dell'Inter

Sommer 6 Serata tranquilla, quando è chiamato in causa c’è. 
Bisseck 6.5 Spinge, copre e tiene duro anche sulla freccia Banda. 
De Vrij 5.5 Subito una leggerezza che gli costa un giallo, sembra sempre un po’ spaesato. Akanji (15’ st) 6.5 Blinda la difesa e segna. 
Bastoni 6 Coperto di fischi a ogni pallone toccato, non si scompone più di tanto. Carlos Augusto (43’ st) ng. 
Luis Henrique 6 Un miracolo di Siebert gli nega il gol dopo 9 minuti, però punta poco Gallo. Diouf (24’ st) 5.5 Volenteroso, ma confusionario. 
Frattesi 6.5 Prova molto concreta, gli è mancato solo un gol. 
Zielinski 6.5 Solita performance esemplare del polacco nel ruolo di regista: sulle tracce di Kieslowski, se continua così.  
Sucic 5.5 Delude: sembra giocare sulle uova, trova poco spazio ed è spesso morbido nei contrasti. Mkhitaryan (15’ st) 7 Il ruggito dell’armeno lancia l’Inter verso la fuga. 
Dimarco 7 Gli annullano un gol, sbaglia il possibile 2-0, ma mette il sublime mancino in entrambe le reti, trova l’assist numero 15 (-1 dal record) e finisce il match con la fascia da capitano: uomo immagine nerazzurro del momento. 
Thuram 5.5 Parte acceso, poi spreca una chance di testa al 18’ e continua a lampeggiare come uno stop, a corrente alternata. Bonny (24’ st) 5.5 Non dà molto di più. 
Esposito 6 Non segna, ma fa a sportellate e crea situazioni pericolose che è un piacere.  
All. Chivu 7 Ennesima vittoria, arrivata grazie ai cambi azzeccati: difficile fargli una critica. 

Le pagelle dell'Inter

