Inter, autostrada Scudetto e Champions: spesso le rimonte hanno portato alla vittoria del trofeo…

Tutto sul Bodø/Glimt, una gara da vincere, una rimonta da provare, un flop da evitare. Con un boost di energia arrivata dall ' incredibile sconfitta del Milan contro il Parma che ha spalancato un'autostrada verso lo scudetto, col vantaggio sui rossoneri salito a 10 punti. Ma adesso la testa dell' Inter deve andare sulla Champions, anche se la fuga in campionato potrebbe aumentare l'entusiasmo. Parlare di impresa sarebbe forse eccessivo, non fosse altro perché in campo ci saranno i vice campioni d’Europa, davanti al loro pubblico, e un club norvegese, seppur in grande crescita. È evidente però che servirà una partita al limite della perfezione per la squadra di Chivu , chiamata a segnare almeno due gol in più per pareggiare il conto fra andata e ritorno e tentare poi il sorpasso. L’Inter, reduce dall’ennesimo successo in campionato, ci crede, nonostante non abbia Lautaro Martinez , capitano, bomber e collante del gioco offensivo. Sono tre, almeno, gli spunti per essere positivi in casa nerazzurra: San Siro, Chivu e Dimarco . Oltre alla fiducia... scudetto.

San Siro, grandi vittorie nelle notti europee

Il teatro di casa, la storia di grandi vittorie nelle notti europee, ispirano fiducia. L’Inter ha scritto pagine leggendarie fra le mura amiche, ribaltando sfide che sembravano ormai decise nei primi 90 minuti lontano da Milano. E spesso le rimonte hanno pure portato alla vittoria del trofeo. Non è questo il caso, oggi nessuno in casa nerazzurra pensa a vincere la Champions, ma approdare agli ottavi di finale sarebbe il minimo traguardo per chi ha conquistato due finali nelle precedenti ultime tre edizioni, senza pensare ai 20 milioni che arriverebbero con il passaggio del turno (fra bonus Uefa e botteghino). Sono principalmente tre le grandi imprese nerazzurre nelle coppe europee - tutte lontano nel tempo... - che tornano subito alla memoria, due in Coppa Uefa. Stagione ’90-91, nei sedicesimi l’Inter di Trapattoni perse 2-0 a Birmingham contro l’Aston Villa per poi vincere al ritorno per 3-0 con i gol di Klinsmann, Berti e Bianchi. Quella squadra vinse il trofeo nella doppia finale contro la Roma così come quella di Gigi Simoni nell’annata ’97-98 si impose nell’utimo atto contro la Lazio, ma negli ottavi servì ribaltare il 2-0 dell’andata a Strasburgo con un altro 3-0 a San Siro firmato Ronaldo, Zanetti e Simeone.

Il fattore Chivu

Per i tifosi più “anziani”, la mente corre invece alla Coppa dei Campioni ’64-65 quando i campioni d’Europa allenati da Herrera persero la semifinale d’andata per 3-1 ad Anfield contro il Liverpool, salvo imporsi per 3-0 a Milano con Corso, Peirò e Facchetti e fare poi il bis in finale contro il Benfica. Poi c’è il fattore Chivu. E non solo perché il tecnico, da giocatore, ha vinto la Champions del Triplete, ma perché era in campo anche nella stagione successiva, quando l’Inter si fermò nei quarti (contro la Schalke 04), ma negli ottavi completò quella che rimane, ad oggi, l’ultima eurorimonta, quella contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale. Unica differenza con il presente, è che l’Inter perse la gara d’andata per 1-0 in casa, andando poi a espugnare l’Allianz Arena con una partita rocambolesca, da vera “Pazza Inter”: Eto’o segnò l’1-0, Gomez e Muller portarono i tedeschi sul 2-1, ma nella ripresa prima Sneijder al 63’ e poi Pandev all’88’ regalarono il passaggio del turno. Infine, fra gli appigli a cui si aggrappa l’Inter c’è anche Federico Dimarco, in panchina per 90 minuti nel gelo norvegese, ma pronto a riprendere il suo posto a sinistra per sfruttare il suo magic-moment: in Serie A siamo a 1 gol e 8 assist nelle ultime cinque partite, il suo sinistro sui calci piazzati può essere l’arma per sorprendere il Bodø/Glimt.