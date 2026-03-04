Chivu, occhiolino a Trevisani e lo sfogo: "Noi gli unici cog...C'è gente che non parla mai"

Dopo il pari contro il Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia giocata in trasferta, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu è stato pescato in uno sfogo in sala stampa prima di parlare con i giornalisti. Il video è iniziato a circolare sui social in queste ore e vede il tecnico esprimere, tra lo scherzo e la rabbia, emozioni e ragionamenti diversi da quelli fatti davanti a un microfono ufficiale...Il tecnico ha iniziato sorridendo e con una provocazione, figlia della stanchezza: "Parlo solo qui, con il primo studio, non con gli altri", per poi ritrattare: "Più interviste faccio e meglio è" (condito con un occhiolino a Trevisani vicino a lui). No, non voglio un premio e nemmeno voi dovreste averlo - ha continuato -. Sì che c'è, lo so. Più faccio e più vi fanno i complimenti. (Qui Trevisani prova ad abbracciarlo, bisbigliandogli qualcosa).
"Siamo noi gli unici coglioni. C'è gente che non parla mai", così si chiude il video. Il riferimento è presumibilmente ad Antonio Conte, che ultimamente evita spesso di presentarsi in conferenza stampa prima delle partite del Napoli. Un atteggiamento reiterato nel tempo, che evidentemente deve aver fatto innervosire almeno in parte Cristian Chivu. Non che l'Inter sia immacolata da questo punto di vista, visto che per anni Inzaghi saltava come e più di Conte gli appuntamenti pre partita ufficiali... Ultimamente anche Spalletti ha iniziato a dare spazio ai suoi giocatori prima dei match, in risposta ai comportamenti dei colleghi 'assenteisti'. A differenza di Napoli e Inter, il club bianconero però non ha mai disertato le conferenze stampa e le interviste post partita, ma in alcune occasioni ha deciso di mandare un altro tesserato e non il tecnico: Locatelli e Kalulu sono stati i primi a rispondere alle domande dei giornalisti.