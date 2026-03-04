Chivu, occhiolino a Trevisani e lo sfogo: "Noi gli unici cog...C'è gente che non parla mai"

Dopo il pari contro il Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia giocata in trasferta, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu è stato pescato in uno sfogo in sala stampa prima di parlare con i giornalisti. Il video è iniziato a circolare sui social in queste ore e vede il tecnico esprimere, tra lo scherzo e la rabbia, emozioni e ragionamenti diversi da quelli fatti davanti a un microfono ufficiale...Il tecnico ha iniziato sorridendo e con una provocazione, figlia della stanchezza: "Parlo solo qui, con il primo studio, non con gli altri", per poi ritrattare: "Più interviste faccio e meglio è" (condito con un occhiolino a Trevisani vicino a lui). No, non voglio un premio e nemmeno voi dovreste averlo - ha continuato -. Sì che c'è, lo so. Più faccio e più vi fanno i complimenti. (Qui Trevisani prova ad abbracciarlo, bisbigliandogli qualcosa).