Ranocchia sicuro: "Chivu non mi ha stupito. Inter, dopo Bodo c'è un grande vantaggio"

Andrea Ranocchia ha giocato 226 partite con la maglia dell'Inter, considerando tutte le competizioni. L'ex difensore è oggi un apprezzato commentatore sportivo.

Ranocchia: "Se l'Inter vince il derby..."

Domenica sera arriva il derby di Milano: lei ne ha giocati tanti, l'Inter ci arriva con un vantaggio di 10 punti. Pensa che sarà decisivo? “Se dovesse vincere l’Inter sì, altrimenti non credo. La squadra di Chivu ha un grande vantaggio e mancano sempre meno partite alla fine del campionato, in più sono anche usciti dalla Champions League e possono concentrarsi solo sulla Serie A. Se dovesse vincere il derby, l’Inter avrebbe in mano lo scudetto”.

Dopo la partita con la Cremonese, Leao ha detto che la settimana del derby è da vita o morte. È così? “Penso che l’abbia descritta molto bene. È la partita più sentita a Milano, inoltre spesso, come in questa stagione, può indirizzare in maniera prepotente il campionato. È una gara sempre bella da giocare e da vivere per tutta la città. Mi auguro di assistere a un bello spettacolo per il calcio italiano”.