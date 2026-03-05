Trent'anni di Rimanginter: da Calciopoli ai fischi a Bastoni, dalla gogna agli appelli

La questione relativa ai fischi ricevuti da Bastoni sui campi di Lecce e Como, con tanto di accorati appelli a interrompere la contestazione a seguito dell'en plein nella partita più seguita dell'anno (simulazione - richiesta cartellino - esultanza grossolana - silenzio assoluto per 48 ore - scuse mai fatte) ha rivelato ancora una volta il doppio pesismo con cui una parte rilevante di commentatori e tifosi, con o senza tesserino, si occupa delle vicende calcistiche. Premessa importante: non si tratta di avallare la criminalizzazione di gesti commessi in campo, gogne mediatiche, richieste di esclusione dalla nazionale e pene accessorie varie. Il tema è un altro: sostenere che i fischi indirizzati a un calciatore per i suoi precedenti sia un unicum dovuto alla spropositata pressione mediatica (!) è semplicemente falso. Sarebbe troppo facile ricordare le decine di migliaia di fischietti acquistati dalla tifoseria nerazzurra per fischiare in massa il ritorno a San Siro dei grandi ex Ronaldo e Lukaku - passato in pochi mesi fa da simbolo dei buoni a traditore senza morale -, e qualcuno potrebbe sostenere che in fondo fischiare i giocatori che avevi tanto amato sia pratica concessa ove non apprezzata. Che piaccia o meno, finché ci si limita ai fischi - e lungi dal giustificare chi va oltre - non è possibile impedirli: sono sempre esistiti e nessuno, fino a questi giorni, aveva mai fatto campagne per interromperli. Si potrebbe evitare di dire sciocchezze e alimentare gogne da parte delle istituzioni, quello sì, ma interrompere i fischi dei tifosi non si può.