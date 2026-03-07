Vicario-Inter, derby d’Italia con la Juve sul calciomercato! Diaby nome caldo, il sogno è Nico Paz

MILANO - Se il derby di domani sera per il Milan ha una doppia valenza - riaprire il discorso scudetto, rafforzare la posizione Champions -, per l’Inter ne ha una sola: chiudere la lotta per il titolo (concentrandosi sulla Coppa Italia) e programmare la prossima stagione. Anche perché una sconfitta, al di là del colpo morale e dei possibili risvolti in chiave scudetto, di certo non andrebbe a inficiare la qualificazione alla prossima Champions. Oggi la squadra di Chivu ha 19 punti di vantaggio sulla quinta, dunque si può già considerare nell’Europa che conta.

Il futuro della porta

Nonostante l’opera di ringiovanimento cominciata già la scorsa estate con l’inserimento di quattro Under 23 - Esposito, Diouf, Sucic e Luis Henrique -, l’Inter rimane la squadra con l’organico più anziano della Serie A. Marotta e Ausilio, seguendo le indicazioni della proprietà Oaktree, proseguiranno nell’abbassare l’età media della rosa, senza però mettere da parte il discorso competitività. Anzi, in questo senso il fondo americano sembra aver compreso come non si possa vincere con i soli giovani. Dunque, se ci sarà bisogno o si creeranno le opportunità, spazio ad altri Akanji o elementi di 26-27 anni che diano spessore alla squadra. Il discorso ringiovanimento, comunque, avverrà in maniera naturale, non fosse altro perché lasceranno almeno quattro dei cinque giocatori in scadenza il 30 giugno, ovvero Sommer (37 anni), Acerbi (38), De Vrij (34) e Darmian (36), col solo Mkhitaryan (37) ancora in corsa per un possibile prolungamento di una stagione. E’ evidente che il focus principale sia sul portiere: Vicario del Tottenham è in cima alla lista da mesi, ma non sarà facile acquistarlo, sia per le richieste degli Spurs, sia per la concorrenza della Juventus. La dirigenza nerazzurra ha comunque più alternative sul tavolo, da Caprile (Cagliari, piace in Premier), ai giovani stranieri Hornicek (Braga) e Atubolu (Friburgo), senza scartare due vecchie piste come Bento (Al-Nassr) e Lunin (Real Madrid) che potrebbero rivelarsi delle occasioni a livello economico.