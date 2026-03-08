"Segna Bastoni e vince l'Inter. Chivu? Mi divertivo più con Inzaghi"

Derby, lotta scudetto e frecciata a Chivu: «mi divertivo di più prima»

Il Milan sarà agguerrito, cercherà di riaprire il discorso scudetto. «C'è un sapore un po' diverso rispetto agli altri anni, anche se il derby è sempre il derby. Il Milan giocherà sicuramente per vincere, ma sono sicuro che lo stesso vorranno fare i calciatori dell'Inter. L’ultimo derby vinto dai nerazzurri è stato quello della seconda stella, il fatto che si giochi stasera per me è un segno, con i nerazzurri che in caso di successo non a caso conquisterebbe di fatto il titolo».



Le piace Chivu? «Le dico la verità, ho provato più piacere la scorsa stagione con Inzaghi, anche se è finita male. Ero venuto una decina di volte a Milano per vedere l’Inter a San Siro. E mi ero regalato anche la finale di Champions visto il gioco dei nerazzurri. Attenzione, Chivu ha svolto un lavoro straordinario nel suo primo anno da allenatore, ma personalmente mi divertivo di più prima. Quest’anno l’unica partita che mi ha davvero emozionato è stata quella vinta con la Juventus».



Magari anche perché l’Inter è uscita col Bodo in Champions. «Anche se il Bodo ha giocato molto bene e questo deve essere riconosciuto, dopo aver visto le due partite con i norvegesi mi sono chiesto: “Ma come è possibile?”. Quando sei all'Inter è difficile accettare di perdere e uscire in questo modo dalla Champions».



Se l’Inter dovesse vincere scudetto e Coppa Italia cambierebbe idea? «Tutti i tifosi, anche qualora l'Inter dovesse giocare male ma portare a casa risultati positivi, preferiscono comunque vincere il campionato o una coppa. Forse sono io quello strano, ma mi piace tantissimo il bel gioco, quello appunto dello scorso anno».



Cosa pensa della stagione del Milan? «Un po' strana. Sono stati capaci di vincere contro le big italiane, ma hanno perso dei punti contro squadre meno forti. Ed è per quello che sono così in ritardo sull'Inter in classifica».