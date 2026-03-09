"Ora stop al palazzo Inter!", la risposta spiazza tutti: "Un nuovo Var dopo quello contro la Juve"

Il braccio di Ricci e le differenze con Bisseck

Trevisani ha espresso il suo pensiero sul penalty in modo molto schietto: "Questa è una cosa imperdonabile di Abisso e Di Bello, il rigore di Bisseck in Inter-Lazio l'anno scorso è identico. Guarda il braccio di Bisseck, fa lo stesso movimento identico. Solo che a Inter-Lazio c'erano Di Paolo e Guida che sono più bravi di Abisso e Di Bello. La partita è stata arbitrata molto bene da Doveri, è che in sala VAR gli hanno combinato una cosa senza logica". Poi l'analisi è passata a Cesari che ha fatto chiarezza: "Fino al 92' Doveri ha arbitrato molto bene, poi succede questo. Doveri è interdetto, sembra spaesato: non ha visto nulla e aspetta magari un aiuto dal VAR Abisso e Di Bello. Perché dico che è spaesato? Perché non vede nulla, non può vedere. Il braccio di Ricci si apre, non è congruo alla corsa: va verso il pallone e si ritrae quando viene ammorbidito. È facilissimo da vedere al VAR. Non lo richiamano? È questo il bello: si chiama sudditanza psicologica. Al VAR ci sono due arbitri normali e quindi non lo chiamano. Bisseck in Inter-Lazio? Lì c'è una diversità importante: la chiamata al VAR! Quindi il VAR interviene e corregge. È la stessa identica cosa, là c'è un VAR che aiuta l'arbitro. E non è cambiato il regolamento". Poi finalmente si è parlato di campo...