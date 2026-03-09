"Ora stop al palazzo Inter!", la risposta spiazza tutti: "Un nuovo Var dopo quello contro la Juve"

Tra episodi arbitrali, polemiche da moviola e analisi tecniche sul campo, il derby tra Milan e Inter continua a far discutere anche dopo il fischio finale. Al centro del dibattito c’è soprattutto il rigore non concesso nel finale per il tocco di braccio di Ricci, un episodio che negli studi televisivi ha acceso il confronto tra opinionisti ed ex arbitri, tra paragoni con casi del passato e accuse di incoerenza nell’utilizzo del VAR. Dalla ricostruzione dell’azione che ha portato al gol annullato ai nerazzurri fino all’analisi delle responsabilità difensive sulla rete decisiva, il post-partita è diventato un lungo processo al derby: tra battute pungenti, divergenze di interpretazione e riflessioni più ampie sul momento delle due squadre. Sullo sfondo restano i temi che agitano la stagione: il futuro di Allegri sulla panchina rossonera, le difficoltà dell’Inter nei big match e una corsa allo scudetto che, proprio dopo questa sfida, sembra improvvisamente riaperta.
La moviola di Milan-Inter e la battuta di Mauro
Le attenzioni di Milan-Inter non potevano che andare sul rigore non concesso nel finale per il fallo di mano di Ricci. E ne ha parlato Biasin: "Questa sera per l’Inter ci sono solo cattive notizie, ma almeno una mezza buona c’è: dopo aver visto una cosa del genere, confrontando con il rigore dato a Bisseck con la Lazio l’anno scorso, almeno si smetterà di parlare di palazzo". Poi Mauro è intervenuto con una battuta, facendo riferimento anche alle parole di Italo Cucci di qualche settimana fa: "Inventeranno un altro Var come è stato fatto per non far vincere la Juventus anche per l’Inter". La parola è poi passata all'ex arbitro Graziano Cesari, che però ha analizzato prima la rete dei nerazzurri arrivata a gioco fermo: "Il fischio arriva nettamente prima che il pallone termini in fondo alla rete, perché Carlos Augusto e Saelemaekers si stavano strattonando". Mauro ha risposto: "Qui però l’arbitro deve smettere di fischiare prima, deve dare rigore se è rigore o fallo". Sabatini ha aggiunto: "Questo non è un gol annullato, però ha ragione Mauro, perdi solo tempo. Non devi fare come nella box che bisogna separare". Poi Trevisani: "Partita arbitrata molto bene da Doveri, ma in Sala Var non hanno avuto una logica nel finale". E qui poi si è parlato dell'episodio contestato allo scadere...
Il braccio di Ricci e le differenze con Bisseck
Trevisani ha espresso il suo pensiero sul penalty in modo molto schietto: "Questa è una cosa imperdonabile di Abisso e Di Bello, il rigore di Bisseck in Inter-Lazio l'anno scorso è identico. Guarda il braccio di Bisseck, fa lo stesso movimento identico. Solo che a Inter-Lazio c'erano Di Paolo e Guida che sono più bravi di Abisso e Di Bello. La partita è stata arbitrata molto bene da Doveri, è che in sala VAR gli hanno combinato una cosa senza logica". Poi l'analisi è passata a Cesari che ha fatto chiarezza: "Fino al 92' Doveri ha arbitrato molto bene, poi succede questo. Doveri è interdetto, sembra spaesato: non ha visto nulla e aspetta magari un aiuto dal VAR Abisso e Di Bello. Perché dico che è spaesato? Perché non vede nulla, non può vedere. Il braccio di Ricci si apre, non è congruo alla corsa: va verso il pallone e si ritrae quando viene ammorbidito. È facilissimo da vedere al VAR. Non lo richiamano? È questo il bello: si chiama sudditanza psicologica. Al VAR ci sono due arbitri normali e quindi non lo chiamano. Bisseck in Inter-Lazio? Lì c'è una diversità importante: la chiamata al VAR! Quindi il VAR interviene e corregge. È la stessa identica cosa, là c'è un VAR che aiuta l'arbitro. E non è cambiato il regolamento". Poi finalmente si è parlato di campo...
Gol di Estupinan: chi sbaglia?
Mauro ha difeso Leao dalle critiche: "Per me ha fatto una buona partita, è stato poco bravo sulle conclusioni, ma la sponda sul gol è una cosa seria. Ma se fai le corse di 50 metri ci sta sbagliare". Sabatini non è d'accordo: "Per me un giocatore con il talento di Leao non può fare certi errori, lui sembra sempre sprecare il suo talento". Poi a Pressing hanno parlato del gol di Estupinan per capire di chi è l'errore. E lo ha spiegato Ranocchia: "Da difensore la palla dentro non deve mai entrare, in Italia te lo insegnano da piccoli. La palla deve andar fuori, Luis Henrique doveva partire prima, fargli prendere la palla sull’esterno e attaccarlo". Mauro ha elogiato Fofana: "Corre come un pazzo e ha fatto un passaggio con grande qualità, ha consentito al suo compagno di toccarla e tirare in porta". Poi Sabatini: “Errore di Luis Henrique? Allegri l’ha preparata così. La mossa a sorpresa di Estupinan era anche per lavorare sulla debolezza di Luis Henrique".
Il futuro di Allegri e i problemi dell'Inter
Pellegatti ha fatto chiarezza sul futuro del tecnico rossonero: "Il padrone della verità è il tempo. Se ci sarà condivisione sugli acquisti, allora Allegri sta benissimo al Milan. Se la catena è che è l’ultimo a essere informato, allora non lo so. Mateta e André non erano acquisti di Tare e Allegri. Allegri voleva un difensore, a lui non va bene". Dalla panchina al campo, si è parlato poi dei problemi dell'Inter nei big match e sulla sterilità dell'attacco senza Lautaro. Biasin a tal proposito: "Gli attaccanti sono forti quando giocano insieme a Lautaro, perché rende forti tutti gli altri". Trevisani ha risposto: "Il tema Lautaro non si pone, l'Inter sono due anni che non vince un big match, anche con Lautaro. Sono 20 mesi, a parte Inter-Juventus che è macchiata da un errore arbitrale, che non vince gli scontri diretti, con due allenatori diversi. Non credo sia un "problema di allenatori".
"Esposito si smarca malissimo"
Sabatini ha poi aperto un'altra parentesi: "Se voi dite che questo derby lo ha perso l’Inter, la situazione diventa preoccupante. Se questo derby lo ha vinto il Milan, la vedo dire che l’Inter possa buttar via i sette punti". Biasin: "I punti sono tanti, ma è la questione psicologica che deve far riflettere. L’Inter deve dare una risposta subito contro l’Atalanta per dire di meritarsi lo scudetto. Questo derby è stato giocato peggio degli altri. La squadra non è riuscita a trovare qualcosa senza il bel calcio, ma bisogna vincere anche giocando male. Cosa che il Milan ha tantissimo". Mauro: "All’Inter mancano i giocatori di qualità, due attaccanti e Calhanoglu". Di nuovo Biasin: "Ma non deve diventare un alibi, non è che se ti mancano questi giocatori puoi giocare questa partita sotto ritmo". Mauro: "Ma non è vero. Quante volte Dimarco ha sbagliato gol come stasera? Pochi cross? Esposito si smarca malissimo, si attacca al difensore e fa la guerra".
I problemi Inter e il campionato riaperto
Ranocchia ha analizzato i problemi della squadra di Chivu: "L'Inter fa fatica quando una squadra si difende tanto a creare occasioni. Lautaro e Thuram sono mancati tantissimo. Creano occasioni, è mancata la figura di Lautaro. Quando una squadra difende così bassa, non c'è spazio. Quello che manca più di tutti è Dumfries, è una pedina fondamentale. Ha sfocio sulla sinistra, ma sulla destra è sterile". Poi Trevisani: "Partita interpretata molto meglio dal Milan, l’Inter non le sa interpretare queste partite. Il Milan è stato superiore all’Inter". Pellegatti con la sua solita vena poetica ha parlato del finale di stagione: "Campionato riaperto? Sì, l’ho detto anche al papà di Biasin. Il Milan ha avuto l’occasione di affrontare l’Inter meno forte degli ultimi anni. Quando dico che il lavoro di Allegri è stato straordinario è perché il Milan ha giocato senza i suoi Thuram e Lautaro per tutto il campionato. Se le frecce di stasera (ieri ndr) le avesse usate Robin Hood non sarebbe entrato nella storia. Il mantra dei vecchi proprietari dei galoppi è uno: se tutti i sogni spettacolari andassero in frantumi, la vita non sarebbe degna di essere vissuta".
