Chivu psicologo, l’Inter rischia. E l’emergenza infortuni non aiuta

MILANO - Cristian Chivu deve tornare a fare lo psicologo. Il “paziente” non è grave come questa estate, quando c’erano da curare le ferite per una stagione chiusa senza vincere un trofeo con il carico dato dal 5-0 nella finale di Champions League con il Psg, però domenica sera nello spogliatoio dell’ Inter serpeggiava il timore che la squadra potesse risentire del contraccolpo psicologico dato dalla sconfitta nel derby. Per fortuna (anche se con la Champions di mezzo è una fortuna molto relativa, soprattutto per i conti societari...) l’Inter, alla luce dell’eliminazione con il Bodo, avrà una settimana libera per preparare la gara con l’ Atalanta che, al contrario, vedrà il match di San Siro infilato tra l’andata (stasera) e il ritorno con il Bayern. L’assist dato dal calendario è importante, considerato che l’Inter potrà rifiatare e riordinare le idee: ieri, come da tradizione, Chivu ha voluto guardare in faccia i suoi ragazzi dopo la partita, mentre oggi ha lasciato tutti a riposo.

Inter, emergenza infortuni: Calhanoglu ko

Senza voler tirare fuori alibi - l’allenatore non è il tipo per farlo - sul calo di rendimento della squadra stanno pesando non poco gli infortuni e ieri sono arrivate notizie non buone anche per Hakan Calhanoglu. Dopo il derby Chivu aveva laconicamente sottolineato come il turco non fosse entrato perché "non stava bene", dopo la visita all’Humanitas dal dottor Volpi si è capito perché: gli esami strumentali hanno infatti evidenziato un lieve risentimento all’adduttore della coscia destra, ennesimo infortunio muscolare a un giocatore che negli ulimi due anni si è dovuto troppo spesso fermare. Il turco salterà la gara con l’Atalanta in cui però rientreranno Bastoni e Thuram: per quanto riguarda il difensore centrale, nell’impatto con Rabiot ha riportato una forte contusione e tempo un paio di giorni il problema dovrebbe risolversi da sé.

Attacco in difficoltà e numeri da migliorare per l’Inter

Idem per Thuram che già ieri si è rivisto ad Appiano dopo aver smaltito la tonsillite con febbre che lo ha costretto ai box proprio nella sera del derby quando Chivu, stante pure l’assenza di Lautaro (quella più grave, a giudicare da quanto poco prodotto dall’Inter in attacco nelle ultime partite) ha dovuto mandare in campo una coppia inedita, formata da Bonny ed Esposito. Vero è che i due hanno avuto un rendimento stagionale decisamente migliore rispetto ai vari Arnautovic, Taremi e Correa, però un conto è mettere uno dei due insieme a Lautaro o a Thuram, un altro doverli mandare in campo in coppia in una gara tanto delicata quale poteva essere un derby importantissimo nell’economia della stagione. Quella con il Milan, tra l’altro, è stata l’undicesima sconfitta stagionale per l’Inter (cinque equamente divise tra Champions e campionato più quella ai rigori con il Bologna in Supercoppa) contro le otto della scorsa stagione: un dato che dovrà essere oggetto di riflessione quando andrà rinforzata la squadra.