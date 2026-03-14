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Silenzio Inter tra rabbia e paura dopo il pari con l'Atalanta: sparisce il post partita

Prima il caos in campo al fischio finale, poi la decisione: non viene mandato nessuno davanti ai microfoni delle tv
2 min
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MILANO - Gli episodi con cui si è chiusa Inter-Atalanta lasciano ampi strascichi, coi padroni di casa che optano per il silenzio stampa: non parleranno né l'allenatore Cristian Chivu, espulso per proteste, né i giocatori, né la dirigenza e il presidente Giuseppe Marotta. Il club nerazzurro ha optato per questa decisione, dopo un'ora di riflessione, per evidenziare il proprio disappunto nei confronti della direzione dell'arbitro Gianluca Manganiello, finito nell'occhio del ciclone nel finale di gara e fischiato da San Siro.

La rabbia nerazzurra

Due gli episodi sotto la lente d'ingrandimento dell'Inter, che rischia di vedere avvicinarsi ulteriormente il Milan col potenziale -5 rossonero. Innanzitutto la rete dell'1-1 di Krstovic, che nasce da un contatto tra Sulemana e Dumfries: il club nerazzurro lamenta una spinta sul difensore, caduto rovinosamente lasciando spazio alla rete atalantina. In seguito, un rigore non concesso all'87' per un possibile fallo su Davide Frattesi: Scalvini colpisce il centrocampista e proprio la diversità di valutazione su questo episodio, rispetto ad altri rigori fischiati in precedenza, avrebbe fatto infuriare il club. Da qui la decisione di optare per il silenzio stampa.

 

 

 

 

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