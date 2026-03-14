Silenzio Inter tra rabbia e paura dopo il pari con l'Atalanta: sparisce il post partita

MILANO - Gli episodi con cui si è chiusa Inter-Atalanta lasciano ampi strascichi, coi padroni di casa che optano per il silenzio stampa: non parleranno né l'allenatore Cristian Chivu, espulso per proteste, né i giocatori, né la dirigenza e il presidente Giuseppe Marotta. Il club nerazzurro ha optato per questa decisione, dopo un'ora di riflessione, per evidenziare il proprio disappunto nei confronti della direzione dell'arbitro Gianluca Manganiello, finito nell'occhio del ciclone nel finale di gara e fischiato da San Siro.