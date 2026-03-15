Pagelle Inter-Atalanta: Thuram sbaglia tutto, Sommer pasticcia. Krstovic tiene testa a Pio!

In una settimana l’Inter, dal potenziale +13 in caso di vittoria nel derby, rischia di ritrovarsi il Milan a 5 punti qualora Leao e compagni dovessero sbancare stasera l’Olimpico (comunque mica facile, considerato che Sarri a casa sua ha già eliminato i rossoneri dalla Coppa Italia). Premessa, questa, doverosa alla luce dell’1-1 tra Inter e Atalanta . Non c’è certezza del fatto che il campionato si sia effettivamente riaperto, di certo però trabocca di veleni. E, quanto accaduto ieri a San Siro, ha convinto Beppe Marotta a ordinare il silenzio stampa : decisione presa dopo un vertice negli spogliatoi alla presenza di Chivu ( espulso da Manganiello per proteste ) e il suo staff più Ausilio , Baccin e Ferri . Due gli episodi al centro delle polemiche. Nell’ordine, il possibile fallo di Sulemana su Dumfries sull’azione dell’1-1 quindi il rigore non concesso perché Scalvini , anziché calciare il pallone, centra il piede destro di Frattesi che lo aveva anticipato sulla sponda di Thuram . La differenza tra i due fatti è evidente: sul primo innocentisti e colpevolisti si sono divisi circa l’entità della spinta di Sulemana alla schiena di Dumfries: decisione di campo e Manganiello, che inizialmente aveva portato il fischietto alla bocca, decide di non intervenire, mentre il Var non ravvisa tocchi tra le gambe dei due. Per quanto riguarda il rigore negato all’Inter la dinamica è da giurisprudenza e questo è il principale motivo scatenante della rabbia nerazzurra. Proprio l’Inter contro il Verona (6 gennaio 2024) si vide assegnare da Fabbri un rigore contro per un analogo episodio che aveva visto protagonisti Darmian e Magnani , per non menzionare i tanti rigori dati da quando c’è il Var per episodi simili.

Thuram impalpabile e dannoso

Altro elemento cardine nei cahiers de doléances nerazzurri la scelta, da parte del designatore Rocchi, di mettere davanti al video Gariglio, dismesso dalla Can nel 2023 per motivate ragioni tecniche e riabilitato come varista. Inter che si chiede il perché sia stata oggettivamente lunghissima la revisione sul gol, mentre è durata un soffio quella sul rigore. Tra l’altro ieri a San Siro erano presenti per la Can Gervasoni e De Marco e unanime sarebbe stata la loro opinione sull’errore commesso nell’episodio incriminato. Quasi superfluo sottolineare come la rabbia per quanto accaduto con l’Atalanta si aggiunga a quella per il possibile mani da rigore di Ricci nel derby (ma lì Rocchi ha avallato in pieno la decisione presa da Doveri): anche per questo, dopo il basso profilo tenuto a seguito del ko con il Milan, è stato scelto di non parlare facendo però contestualmente trapelare un fortissimo malumore verso le decisioni prese. Chiusa la doverosa e articolata premessa su quanto accaduto nel finale, vanno rimarcate un paio di cose sulla partita sempre legate all’Inter. La prima riguarda l’assenza, sempre più pesante, di Lautaro per i gol che garantisce e, soprattutto, per i suoi movimenti nello sviluppo della manovra offensiva: problema reso ancora più evidente se Thuram è il giocatore impalpabile e addirittura dannoso - in riferimento al possibile raddoppio sbagliato a tu per tu con Carnesecchi - visto ieri.

Inter in riserva

Altro nodo riguarda la condizione: l’Inter arriva alla sosta evidentemente a corto di energie fisiche e soprattutto mentali dovute a un calendario che l’ha vista giocare sempre negli ultimi mesi. Momenti come questo capitano in ogni stagione e vincere partite “sporche” è fondamentale per arrivare in fondo a braccia alzate. E ieri l’Inter, dopo tutto, il suo golletto l’aveva fatto grazie a Pio Esposito con la partecipazione di Barella e, soprattutto, con la collaborazione di Carnesecchi che nell’occasione poteva fare molto di più. L’Atalanta ha comunque avuto l’indubbio merito di restare sempre dentro la partita, anche grazie alla scelta di Palladino di ritornare all’antico (ovvero al 3-4-2-1) dopo l’inedito 4-4-2 visto con il Bayern. L’allenatore ha tratto beneficio anche dalla possibilità di alzare il livello nella ripresa grazie agli ingressi di Ederson e De Ketelaere e non è un caso che l’azione del pari sia nata dall’iniziativa di tre giocatori entrati nel secondo tempo, vale a dire il belga, Sulemana e Krstovic, autore del tap-in vincente. A questi, sin dal ritorno col Bayern, si aggiungerà Raspadori: ottima notizia pure per il ct Gattuso ieri in tribuna.