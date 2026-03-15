Pagelle Inter-Atalanta: Thuram sbaglia tutto, Sommer pasticcia. Krstovic tiene testa a Pio!

In una settimana l’Inter, dal potenziale +13 in caso di vittoria nel derby, rischia di ritrovarsi il Milan a 5 punti qualora Leao e compagni dovessero sbancare stasera l’Olimpico (comunque mica facile, considerato che Sarri a casa sua ha già eliminato i rossoneri dalla Coppa Italia). Premessa, questa, doverosa alla luce dell’1-1 tra Inter e Atalanta. Non c’è certezza del fatto che il campionato si sia effettivamente riaperto, di certo però trabocca di veleni. E, quanto accaduto ieri a San Siro, ha convinto Beppe Marotta a ordinare il silenzio stampa: decisione presa dopo un vertice negli spogliatoi alla presenza di Chivu (espulso da Manganiello per proteste) e il suo staff più Ausilio, Baccin e Ferri. Due gli episodi al centro delle polemiche. Nell’ordine, il possibile fallo di Sulemana su Dumfries sull’azione dell’1-1 quindi il rigore non concesso perché Scalvini, anziché calciare il pallone, centra il piede destro di Frattesi che lo aveva anticipato sulla sponda di Thuram. La differenza tra i due fatti è evidente: sul primo innocentisti e colpevolisti si sono divisi circa l’entità della spinta di Sulemana alla schiena di Dumfries: decisione di campo e Manganiello, che inizialmente aveva portato il fischietto alla bocca, decide di non intervenire, mentre il Var non ravvisa tocchi tra le gambe dei due. Per quanto riguarda il rigore negato all’Inter la dinamica è da giurisprudenza e questo è il principale motivo scatenante della rabbia nerazzurra. Proprio l’Inter contro il Verona (6 gennaio 2024) si vide assegnare da Fabbri un rigore contro per un analogo episodio che aveva visto protagonisti Darmian e Magnani, per non menzionare i tanti rigori dati da quando c’è il Var per episodi simili.
Thuram impalpabile e dannoso
Altro elemento cardine nei cahiers de doléances nerazzurri la scelta, da parte del designatore Rocchi, di mettere davanti al video Gariglio, dismesso dalla Can nel 2023 per motivate ragioni tecniche e riabilitato come varista. Inter che si chiede il perché sia stata oggettivamente lunghissima la revisione sul gol, mentre è durata un soffio quella sul rigore. Tra l’altro ieri a San Siro erano presenti per la Can Gervasoni e De Marco e unanime sarebbe stata la loro opinione sull’errore commesso nell’episodio incriminato. Quasi superfluo sottolineare come la rabbia per quanto accaduto con l’Atalanta si aggiunga a quella per il possibile mani da rigore di Ricci nel derby (ma lì Rocchi ha avallato in pieno la decisione presa da Doveri): anche per questo, dopo il basso profilo tenuto a seguito del ko con il Milan, è stato scelto di non parlare facendo però contestualmente trapelare un fortissimo malumore verso le decisioni prese. Chiusa la doverosa e articolata premessa su quanto accaduto nel finale, vanno rimarcate un paio di cose sulla partita sempre legate all’Inter. La prima riguarda l’assenza, sempre più pesante, di Lautaro per i gol che garantisce e, soprattutto, per i suoi movimenti nello sviluppo della manovra offensiva: problema reso ancora più evidente se Thuram è il giocatore impalpabile e addirittura dannoso - in riferimento al possibile raddoppio sbagliato a tu per tu con Carnesecchi - visto ieri.
Inter in riserva
Altro nodo riguarda la condizione: l’Inter arriva alla sosta evidentemente a corto di energie fisiche e soprattutto mentali dovute a un calendario che l’ha vista giocare sempre negli ultimi mesi. Momenti come questo capitano in ogni stagione e vincere partite “sporche” è fondamentale per arrivare in fondo a braccia alzate. E ieri l’Inter, dopo tutto, il suo golletto l’aveva fatto grazie a Pio Esposito con la partecipazione di Barella e, soprattutto, con la collaborazione di Carnesecchi che nell’occasione poteva fare molto di più. L’Atalanta ha comunque avuto l’indubbio merito di restare sempre dentro la partita, anche grazie alla scelta di Palladino di ritornare all’antico (ovvero al 3-4-2-1) dopo l’inedito 4-4-2 visto con il Bayern. L’allenatore ha tratto beneficio anche dalla possibilità di alzare il livello nella ripresa grazie agli ingressi di Ederson e De Ketelaere e non è un caso che l’azione del pari sia nata dall’iniziativa di tre giocatori entrati nel secondo tempo, vale a dire il belga, Sulemana e Krstovic, autore del tap-in vincente. A questi, sin dal ritorno col Bayern, si aggiungerà Raspadori: ottima notizia pure per il ct Gattuso ieri in tribuna.
Pagelle Inter
Sommer 5.5 - Nel primo tempo, peraltro nell’unica occasione in cui viene chiamato in causa, pasticcia sul rasoterra di Scamacca, reso ancor più infido dall’erba bagnata. Pure sul tiro di Sulemana che precede il tap-in di Krstovic non appare un drago.
Bisseck 6 - La disattenzione sul gol del pari gli costa mezzo punto. Però piace per intraprendenza.
Akanji 6 - Tiene a bada Scamacca ma è impreciso nella gestione del possesso palla. Esce perché acciaccato. De Vrij (35' st) ng.
Carlos Augusto 7 - Il terreno inzuppato dalla pioggia è una manna per i suoi cingoli.
Dumfries 6 - L’ultima gara da titolare l’aveva giocata con la Lazio (9 novembre) e la prepotenza con cui vince il duello con Kolasinac sull’1-0 è prova di quanto sia mancato all’Inter. Poi è protagonista sul controverso episodio del gol atalantino.
Barella 6 - Fa e disfa, ma l’assist a Pio sotto gli occhi di Gattuso fa ben sperare dopo l’infortunio a Verratti. Frattesi (31' st) ng.
Zielinski 6.5 - È un punto d’appiglio per i compagni anche quando la temperatura della partita diventa caldissima.
Sucic 5.5 - Il biglietto da visita è pessimo (regala palla a Scamacca che crea la prima occasione del match) ma poi lievita. Paga l’ammonizione con l’uscita all’intervallo. Mkhitaryan (1' st) 6 - Spalanca la porta a Thuram che però spreca tutto.
Dimarco 6 - Finché ne ha, è un fattore. Luis Henrique (20' st) 5.5 - Alterna buone cose ad amnesie.
Esposito 6.5 - Scalvini lo anticipa più volte, ma sul gol - il quinto in campionato - si prende la rivincita con gli interessi. Bonny (20' st) 5 - Arruffone e perde troppi palloni.
Thuram 4.5 - Sbaglia tutto, compresa l’occasione del possibile 2-0.
Chivu 5.5 - Al netto degli episodi, non convince la scelta di togliere Esposito anziché l’evanescente Thuram.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 5.5 - Regala il vantaggio all’Inter con una mezza papera che riscatta parzialmente murando Thuram in uscita bassa.
Scalvini 5 - Parte benissimo giocando d’anticipo su Pio. Sul gol però lascia troppo spazio al suo dirimpettaio e nel finale gli viene condonato il rigore che commette su Frattesi.
Djimsiti 6.5 - Fa un sol boccone di Thuram.
Kolasinac 6 - Gestisce senza scompensi l’ammonizione presa dopo 20’. Hien (20' st) 6 - Tonico.
Zappacosta 6.5 - Sembra l’uomo bionico per quanto corre.
De Roon 6 - Fa tanta legna. De Ketelaere (31' st) 6 - Innesca Sulemana sul pari.
Pasalic 5.5 - Se l’Inter trova il vantaggio è perché lui si impappina perdendo palla.
Bernasconi 5.5 - Primo tempo timido, poi alza il baricentro ma calcia male sprecando una bella occasione.
Samardzic 5 - Presenza impalpabile. Ederson (7' st) 6 - Recupero fondamentale per la Dea.
Zalewski 6 - Si immola per schermare Zielinski e nella ripresa è propositivo pure sulla trequarti interista. Sulemana (20' st) 6.5 - Il suo ingresso rende elettrico il match... in tutti i sensi.
Scamacca 5.5 - Un paio di conclusioni dalla distanza non bastano per la sufficienza. Krstovic (7' st) 6.5 - Il gol è un facile tap-in, ma con lui l’Atalanta ha ben altro peso.
All. Palladino 6 - Al netto degli episodi, paga il coraggio nell’inserire tutta l’artiglieria e soprattutto paga... il ritorno alla difesa a tre dopo i disastri col Bayern.
Arbitro Manganiello 4 - Il votaccio va condiviso con Gariglio e Chiffi al Var. Mentre sul gol il dibattito tra colpevolisti e innocentisti ha ragion d’essere, incredibile non punire con il rigore il calcio che Scalvini dà a Frattesi.
In una settimana l’Inter, dal potenziale +13 in caso di vittoria nel derby, rischia di ritrovarsi il Milan a 5 punti qualora Leao e compagni dovessero sbancare stasera l’Olimpico (comunque mica facile, considerato che Sarri a casa sua ha già eliminato i rossoneri dalla Coppa Italia). Premessa, questa, doverosa alla luce dell’1-1 tra Inter e Atalanta. Non c’è certezza del fatto che il campionato si sia effettivamente riaperto, di certo però trabocca di veleni. E, quanto accaduto ieri a San Siro, ha convinto Beppe Marotta a ordinare il silenzio stampa: decisione presa dopo un vertice negli spogliatoi alla presenza di Chivu (espulso da Manganiello per proteste) e il suo staff più Ausilio, Baccin e Ferri. Due gli episodi al centro delle polemiche. Nell’ordine, il possibile fallo di Sulemana su Dumfries sull’azione dell’1-1 quindi il rigore non concesso perché Scalvini, anziché calciare il pallone, centra il piede destro di Frattesi che lo aveva anticipato sulla sponda di Thuram. La differenza tra i due fatti è evidente: sul primo innocentisti e colpevolisti si sono divisi circa l’entità della spinta di Sulemana alla schiena di Dumfries: decisione di campo e Manganiello, che inizialmente aveva portato il fischietto alla bocca, decide di non intervenire, mentre il Var non ravvisa tocchi tra le gambe dei due. Per quanto riguarda il rigore negato all’Inter la dinamica è da giurisprudenza e questo è il principale motivo scatenante della rabbia nerazzurra. Proprio l’Inter contro il Verona (6 gennaio 2024) si vide assegnare da Fabbri un rigore contro per un analogo episodio che aveva visto protagonisti Darmian e Magnani, per non menzionare i tanti rigori dati da quando c’è il Var per episodi simili.
Thuram impalpabile e dannoso
Altro elemento cardine nei cahiers de doléances nerazzurri la scelta, da parte del designatore Rocchi, di mettere davanti al video Gariglio, dismesso dalla Can nel 2023 per motivate ragioni tecniche e riabilitato come varista. Inter che si chiede il perché sia stata oggettivamente lunghissima la revisione sul gol, mentre è durata un soffio quella sul rigore. Tra l’altro ieri a San Siro erano presenti per la Can Gervasoni e De Marco e unanime sarebbe stata la loro opinione sull’errore commesso nell’episodio incriminato. Quasi superfluo sottolineare come la rabbia per quanto accaduto con l’Atalanta si aggiunga a quella per il possibile mani da rigore di Ricci nel derby (ma lì Rocchi ha avallato in pieno la decisione presa da Doveri): anche per questo, dopo il basso profilo tenuto a seguito del ko con il Milan, è stato scelto di non parlare facendo però contestualmente trapelare un fortissimo malumore verso le decisioni prese. Chiusa la doverosa e articolata premessa su quanto accaduto nel finale, vanno rimarcate un paio di cose sulla partita sempre legate all’Inter. La prima riguarda l’assenza, sempre più pesante, di Lautaro per i gol che garantisce e, soprattutto, per i suoi movimenti nello sviluppo della manovra offensiva: problema reso ancora più evidente se Thuram è il giocatore impalpabile e addirittura dannoso - in riferimento al possibile raddoppio sbagliato a tu per tu con Carnesecchi - visto ieri.
Inter in riserva
Altro nodo riguarda la condizione: l’Inter arriva alla sosta evidentemente a corto di energie fisiche e soprattutto mentali dovute a un calendario che l’ha vista giocare sempre negli ultimi mesi. Momenti come questo capitano in ogni stagione e vincere partite “sporche” è fondamentale per arrivare in fondo a braccia alzate. E ieri l’Inter, dopo tutto, il suo golletto l’aveva fatto grazie a Pio Esposito con la partecipazione di Barella e, soprattutto, con la collaborazione di Carnesecchi che nell’occasione poteva fare molto di più. L’Atalanta ha comunque avuto l’indubbio merito di restare sempre dentro la partita, anche grazie alla scelta di Palladino di ritornare all’antico (ovvero al 3-4-2-1) dopo l’inedito 4-4-2 visto con il Bayern. L’allenatore ha tratto beneficio anche dalla possibilità di alzare il livello nella ripresa grazie agli ingressi di Ederson e De Ketelaere e non è un caso che l’azione del pari sia nata dall’iniziativa di tre giocatori entrati nel secondo tempo, vale a dire il belga, Sulemana e Krstovic, autore del tap-in vincente. A questi, sin dal ritorno col Bayern, si aggiungerà Raspadori: ottima notizia pure per il ct Gattuso ieri in tribuna.