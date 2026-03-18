Fretta Lautaro, Thuram senza cazzimma aspetta: le condizioni verso la Fiorentina

MILANO - Urge la scossa. La scossa del capitano. Nessuno ad Appiano Gentile sta mettendo fretta a Lautaro Martinez, ma chi ha fretta di tornare è proprio lui. In fondo, ragionano i nerazzurri, la sconfitta del Milan ha reso meno “agitata” la classifica, seppur si stia stagliando a meno 9 un Napoli che, fra recuperi degli infortunati e un calendario tutto sommato in discesa, potrebbe spaventare. E, nonostante senza il “Toro” la squadra abbia raccolto in sei gare, coppe comprese, due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, segnando solo 2 gol su azione sui 6 realizzati, Chivu, staff medico e dirigenti non vogliono correre rischi. Massima cautela.