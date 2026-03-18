Fretta Lautaro, Thuram senza cazzimma aspetta: le condizioni verso la Fiorentina

MILANO - Urge la scossa. La scossa del capitano. Nessuno ad Appiano Gentile sta mettendo fretta a Lautaro Martinez, ma chi ha fretta di tornare è proprio lui. In fondo, ragionano i nerazzurri, la sconfitta del Milan ha reso meno “agitata” la classifica, seppur si stia stagliando a meno 9 un Napoli che, fra recuperi degli infortunati e un calendario tutto sommato in discesa, potrebbe spaventare. E, nonostante senza il “Toro” la squadra abbia raccolto in sei gare, coppe comprese, due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, segnando solo 2 gol su azione sui 6 realizzati, Chivu, staff medico e dirigenti non vogliono correre rischi. Massima cautela.
L'Inter con Lautaro e senza
C’è un però. Ovvero, c’è un’Inter con Lautaro e una senza. Quest’ultima la si è “ammirata” nell’ultimo mese, visto che l’argentino si è fatto male proprio il 18 febbraio in quel di Bodo. Un infortunio al polpaccio sinistro che l’ha messo ko in un momento cruciale della stagione. Tutti in casa nerazzurra sanno quanto sia importante il ritorno del capitano, ma il margine in campionato è ancora buono, dunque si vuole andare con i piedi di piombo per il suo ritorno in campo, sfruttando anche la mancata “Finalissima” fra Argentina e Spagna che avrebbe certamente spinto Lautaro a un rientro accelerato per rispondere presente alla sua nazionale.
Niente Finalissima
Quella partita non si giocherà più, la Selección durante la sosta si allenerà in patria e disputerà un’amichevole col Guatemala, quindi non è da escludere che Scaloni nelle prossime ore risparmi il numero 10 dell'Inter dalla lista dei convocati. Insomma, è vero che la capolista domenica sera sarà ospite sul complicato campo di Firenze, però gli eventi degli ultimi giorni - Milan ko e niente “Finalissima” - spingono per un rientro graduale. Ma...
Lautaro vuole tornare, la sua leadership manca, la sua carica potrebbe rappresentare una vera e propria scossa per una squadra che nelle ultime gare è apparsa se non letargica, incapace però di sprigionare quella rabbia agonistica che le aveva permesso di prendere il largo in campionato. Un esempio: Marcus Thuram. Il francese è lontano parente di quello delle scorse annate, è come se fosse svuotato, senza la giusta “cazzima”. Insieme a Lautaro ha comunque offerto prestazioni migliori di quelle messe in mostra nell’ultimo mese, dunque ricreare la “Thu-La” potrebbe ridestarlo.
Lautaro, le condizioni
Ieri Lautaro si è allenato ancora a parte, ci sono ancora quattro allenamenti prima di partire per Firenze e all’Inter sono convinti che l’argentino non abbia voglia di restare ancora a casa. Lautaro vuole tornare, almeno in panchina, per riprendere così la corsa al titolo di capocannoniere - è ancora primo a quota 14 - e guidare l'Inter allo scudetto, il suo terzo da giocatore nerazzurro. Aggiungendoci, perché no?, anche la Coppa Italia.
MILANO - Urge la scossa. La scossa del capitano. Nessuno ad Appiano Gentile sta mettendo fretta a Lautaro Martinez, ma chi ha fretta di tornare è proprio lui. In fondo, ragionano i nerazzurri, la sconfitta del Milan ha reso meno “agitata” la classifica, seppur si stia stagliando a meno 9 un Napoli che, fra recuperi degli infortunati e un calendario tutto sommato in discesa, potrebbe spaventare. E, nonostante senza il “Toro” la squadra abbia raccolto in sei gare, coppe comprese, due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, segnando solo 2 gol su azione sui 6 realizzati, Chivu, staff medico e dirigenti non vogliono correre rischi. Massima cautela.
L'Inter con Lautaro e senza
C’è un però. Ovvero, c’è un’Inter con Lautaro e una senza. Quest’ultima la si è “ammirata” nell’ultimo mese, visto che l’argentino si è fatto male proprio il 18 febbraio in quel di Bodo. Un infortunio al polpaccio sinistro che l’ha messo ko in un momento cruciale della stagione. Tutti in casa nerazzurra sanno quanto sia importante il ritorno del capitano, ma il margine in campionato è ancora buono, dunque si vuole andare con i piedi di piombo per il suo ritorno in campo, sfruttando anche la mancata “Finalissima” fra Argentina e Spagna che avrebbe certamente spinto Lautaro a un rientro accelerato per rispondere presente alla sua nazionale.