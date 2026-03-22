Kolarov: "Non è il nostro miglior momento ma siamo ancora a +6. Sta a noi chiudere questo campionato"

FIRENZE - Espulsione contro l'Atalanta, in panchina a Firenze Aleksandar Kolarov il vice di Chivu . Dopo il pari contro la Fiorentina , queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "Visto come stava andando la partita i tre punti erano fondamentali, ma va dato merito alla Fiorentina. non abbiamo fatto la nostra miglior partita non siamo nel nostro miglior momento, ma siamo a +6 dalla seconda ed è tutto nelle nostre mani".

"Siamo a +6". E il playoff Italia

ull'atteggiamento mentale dei nerazzurri: "Ci sta mancando un po' di cattiveria e lucidità, magari è la stanchezza della tante partite fatte. Siamo abituati un Inter che stradomina le partite, ma vorrei sottolineare che sta a noi chiudere questo campionato". Mentre sugli attaccanti aggiunge: "Sono fondamentali per il nostro gioco perché noi vogliamo attirare l'avversario e giocare sulle punte. Non vorrei parlare wolo delle punte, magari serviva arrivare meglio dal centrocampo con il fraseggio. Loro sia in fase offensiva che in fase difensiva ci danno una grande mano". Kolarov aggiunge: "La sosta fa sempre bene, cercheremo di recuperare giocatori ed energie. Poi sembra con Inter che sembra tutto dovuto, ma ci può stare di pareggiare con la Fiorentina, non sono gli ultimi arrivati. Quando si parla di Inter è tutto dovuto, ma siamo a +6. Capisco tutto, ma dobbiamo ricordare questo". E sugli italiani che saranno impegnati nel playoff Mondiale: "Credo che si stiano preparando per andare, tutti sani tranne Bastoni che non era con noi stasera. Sono tutti a disposizione di Gattuso e vorrei fare un in bocca al lupo".

"La cosa più importante"

Parla anche Pio Esposito a fine gara: “La partita è appena finita, c’è rammarico per l’ultima occasione. Bravo De Gea ad anticipare, forse potevo fare qualcosa di più ma è andata così”. E in vista del playoff con la Nazionale: "Toni una fonte d'ispirazione, speriamo entri giovedì. Riempire l'area e colpire di testa sono le mie caratteristiche principali, sono contento dei tanti cross preziosi. Ai tifosi dico di mettere da parte il club e unirci per il bene dell'Italia. Giovedì c'è la Nazionale ed è la cosa più importante"-



