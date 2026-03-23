Marotta manda avanti gli esperti: "Pongracic, rigore per l'Inter. Sempre lamentele, io non voglio"

"Non siamo in uno psicodramma"

Una sconfitta e due pareggi consecutivi per la capolista che non sta vivendo un momento semplice ma, allo stesso tempo, mantiene 6 punti di vantaggio sui rossoneri e 7 sui campioni in carica. Marotta calma la piazza: "Abbiamo due partite di vantaggio, siamo in un momento di difficoltà e di involuzione legata forse a infortuni e stanchezza ma questo è una caratteristica che trova riscontri anche nei nostri avversari. Non sono qua a cercare alibi, ce la giocheremo fino in fondo sapendo che abbiamo 6 punti di vantaggio - aggiunge - L'allenatore che è il leader del gruppo riesce a fotografare meglio di tutti la situazione, analizzarla nei migliori modi lo farà con il suo staff, però non siamo davanti a uno psicodramma assolutamente. Era impensabile stare qua con 6 punti di vantaggio a questo punto del campionato. La squadra è forte, devo essere ottimista. Dobbiamo ritrovare la strada che momentaneamente abbiamo perso".