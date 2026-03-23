Marotta manda avanti gli esperti: "Pongracic, rigore per l'Inter. Sempre lamentele, io non voglio"

MILANO - Amaro in bocca in casa Inter dopo il pareggio in rimonta subito a Firenze contro la Fiorentina. Nerazzurri che, oltre all'aver mancato il successo che li avrebbe tenuti a +8 sul Milan, stizziti anche per il rigore non ricevuto per un fallo di mano di Pongracic. Lo stesso presidente Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell'assemblea della Lega Calcio Serie A. ci ha tenuto ad evidenziarlo: "Tanti opinionisti hanno dimostrato che quello di Pongracic era calcio di rigore. Mi limito a dire questo. Non facciamo le vittime, ci deve essere uniformità di valutazioni. Il protocollo è utilizzato in modo non omogeneo, certi episodi vengono valutati in modo troppo soggettivo. Auspico che, per il prossimo anno, si possa creare un protocollo omogeneo e spero anche in un metro omogeneo".
"Dobbiamo essere più forti di questi errori"
Restando sul tema arbitri il presidente Marotta non vuole alibi: "Io credo che nel corso del campionato ci siano sempre lamentele da parte di tutte le società, non sono qui per lamentarmi o dare valutazioni. Le fate voi e io mi adeguo. Però a fine anno secondo me grosso modo favori e torti si equivalgono: non voglio nascondermi dietro queste cose, non deve diventare un alibi, soprattutto per la squadra. Io voglio che i nostri tifosi continuino a esserci vicini, e che i giocatori debbano affrontare le difficoltà, sapendo che dietro l’angolo ci può essere un errore arbitrale. Dobbiamo essere più forti di questi errori"
"Non siamo in uno psicodramma"
Una sconfitta e due pareggi consecutivi per la capolista che non sta vivendo un momento semplice ma, allo stesso tempo, mantiene 6 punti di vantaggio sui rossoneri e 7 sui campioni in carica. Marotta calma la piazza: "Abbiamo due partite di vantaggio, siamo in un momento di difficoltà e di involuzione legata forse a infortuni e stanchezza ma questo è una caratteristica che trova riscontri anche nei nostri avversari. Non sono qua a cercare alibi, ce la giocheremo fino in fondo sapendo che abbiamo 6 punti di vantaggio - aggiunge - L'allenatore che è il leader del gruppo riesce a fotografare meglio di tutti la situazione, analizzarla nei migliori modi lo farà con il suo staff, però non siamo davanti a uno psicodramma assolutamente. Era impensabile stare qua con 6 punti di vantaggio a questo punto del campionato. La squadra è forte, devo essere ottimista. Dobbiamo ritrovare la strada che momentaneamente abbiamo perso".
MILANO - Amaro in bocca in casa Inter dopo il pareggio in rimonta subito a Firenze contro la Fiorentina. Nerazzurri che, oltre all'aver mancato il successo che li avrebbe tenuti a +8 sul Milan, stizziti anche per il rigore non ricevuto per un fallo di mano di Pongracic. Lo stesso presidente Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell'assemblea della Lega Calcio Serie A. ci ha tenuto ad evidenziarlo: "Tanti opinionisti hanno dimostrato che quello di Pongracic era calcio di rigore. Mi limito a dire questo. Non facciamo le vittime, ci deve essere uniformità di valutazioni. Il protocollo è utilizzato in modo non omogeneo, certi episodi vengono valutati in modo troppo soggettivo. Auspico che, per il prossimo anno, si possa creare un protocollo omogeneo e spero anche in un metro omogeneo".
"Dobbiamo essere più forti di questi errori"
Restando sul tema arbitri il presidente Marotta non vuole alibi: "Io credo che nel corso del campionato ci siano sempre lamentele da parte di tutte le società, non sono qui per lamentarmi o dare valutazioni. Le fate voi e io mi adeguo. Però a fine anno secondo me grosso modo favori e torti si equivalgono: non voglio nascondermi dietro queste cose, non deve diventare un alibi, soprattutto per la squadra. Io voglio che i nostri tifosi continuino a esserci vicini, e che i giocatori debbano affrontare le difficoltà, sapendo che dietro l’angolo ci può essere un errore arbitrale. Dobbiamo essere più forti di questi errori"