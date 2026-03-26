Tonoli verso l’Inter: chi è la rivelazione della Serie B che non si vedeva da Gatti

Era dai tempi in cui Federico Gatti passò dal Frosinone alla Juventus che un difensore di Serie B non faceva così notizia, dunque bisogna andare indietro fino al 2022. Perché adesso sembra proprio l’ora di Daniel Tonoli , 23 anni, colonna della retroguardia del Modena che, guarda caso, è la miglior difesa della Serie B (solo 25 gol incassati ma il Modena ha giocato una partita in meno e deve recuperare la gara di Catanzaro, martedì 14 aprile, fischio d’inizio alle 19). Su di lui da mesi c’era un certo interesse, a ogni partita da tempo non mancano osservatori di squadre di mezza Serie A perché il ragazzo ha stoffa, complimenti al fiuto del Modena che al mercato di gennaio 2025 lo pescava in un club di C non di prima fascia, la Pergolettese, lasciandolo in prestito fino al termine della scorsa stagione. Ecco, ancora un anno fa Tognoli era in terza serie. Ma adesso, su di lui, è piombato anche l’Inter. Che, va ricordato, allo scorso mercato di gennaio dal Modena ha già acquistato il talentuoso Massolin, lasciandolo in prestito al Modena fino al termine della stagione.

Tonoli da Serie A

Adesso su Tonoli c’è una certa ressa, com’è logico che sia: il Modena è “soltanto” quinto in campionato ma se ha la miglior difesa della categoria, bisogna andare a cercarne il pezzo forte. Tonoli, appunto, che fra le altre cose in questo campionato ha messo a segno anche 5 gol, è un titolare inamovibile che di fatto ha saltato solo le partite in cui era squalificato. Ci sta dunque che possa interessare alla più importante società d’Italia. Ma attenzione al Genoa, la prima squadra di A che s’era fiondata sul ragazzo, già mesi fa. Il club rossoblù, specializzato nel far crescere giocatori da piazzare poi in grandi squadre, proverà a farselo dare in prestito dall’Inter, nel caso i nerazzurri chiudano l’affare. E in effetti una stagione a Genova per Tonoli potrebbe essere il trampolino ideale per poi prendersi l’Inter (sempre che il Genoa in questa stagione non perda la Serie A, ovviamente). Ma attenzione anche all’Atalanta che segue da tempo Tonoli e potrebbe avere i mezzi, non solo economici, per spuntarla sull’Inter, facendo al Modena e al giocatore una proposta molto interessante.

Modena, si può sognare

Di sicuro, chi si si sta fregando le mani, è la famiglia Rivetti, proprietaria del Modena, da tempo impegnata nel riportarlo in A e che sta mantenendo in B, senza troppi affanni, il Modena dal 2022. Tuttavia, questa sarà la miglior annata di quelle trascorse in B coi Rivetti e che si chiuderà ai playoff, dunque da mesi si può sognare in casa canarina come non accadeva da almeno vent’anni anche se, agli spareggi promozione, il Modena non partirebbe certo come la favorita tra le squadre che proveranno ad aggiudicarsi la terza casella per la Serie A. Ma intanto, dopo l’affare Massolin, la cessione di Tognoli potrebbe portare altre risorse importanti in società che permettano di pianificare quella Serie A che in città manca dal 2004.