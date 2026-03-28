Bastoni e quel sì al Barcellona che fa tremare l'Inter: l'indiscrezione rimbomba dalla Spagna

Il futuro di Bastoni potrebbe tingersi di blaugrana. Il difensore dell’Inter è finito tra i profili valutati dal Barcellona in vista della prossima stagione. La dirigenza catalana è alla ricerca di un centrale mancino affidabile, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Un identikit che combacia perfettamente con quello del classe 1999. Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna parlano di un primo interesse concreto, anche se la situazione è ancora in fase esplorativa.
Bastoni, Barcellona e il nodo del prezzo
Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona avrebbe già effettuato alcuni sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. Non esiste ancora una trattativa ufficiale, ma il gradimento del giocatore rappresenta un elemento chiave. Bastoni vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Liga e sarebbe intrigato dall’idea di giocare al Camp Nou. Anche l’Inter non si opporrebbe a una cessione, a patto di ricevere un’offerta adeguata. Il vero ostacolo resta infatti la valutazione del cartellino, fissata intorno ai 70 milioni di euro. Una cifra importante che si scontra con i limiti economici imposti dal fair-play finanziario della Liga. Il club catalano dovrà quindi studiare formule alternative o eventuali cessioni per finanziare l’operazione. Senza uscite rilevanti, l’affare rischia di restare complicato. La distanza tra domanda e possibilità reale rende la trattativa tutt’altro che semplice.
Le alternative sulla lista blaugrana
Per questo motivo, il Barcellona sta valutando anche altri profili per rinforzare la difesa. Tra i nomi monitorati spicca Van de Ven del Tottenham, considerato una soluzione più accessibile dal punto di vista economico. Attenzione anche a Schlotterbeck del Borussia Dortmund, altro difensore seguito con interesse. Nella lista figura pure Vuskovic, attualmente legato all’Amburgo. Tuttavia, quest’ultimo presenta caratteristiche leggermente diverse, essendo un destro naturale. Anche il suo costo, vicino ai 60 milioni, non rappresenta un’opzione economica. Il Barcellona continua quindi a valutare attentamente ogni scenario con Bastoni sempre in cima alla lista dei desideri.