Bastoni e quel sì al Barcellona che fa tremare l'Inter: l'indiscrezione rimbomba dalla Spagna

Il futuro di Bastoni potrebbe tingersi di blaugrana. Il difensore dell’Inter è finito tra i profili valutati dal Barcellona in vista della prossima stagione. La dirigenza catalana è alla ricerca di un centrale mancino affidabile, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Un identikit che combacia perfettamente con quello del classe 1999. Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna parlano di un primo interesse concreto, anche se la situazione è ancora in fase esplorativa.