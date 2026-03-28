Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bastoni e quel sì al Barcellona che fa tremare l'Inter: l'indiscrezione rimbomba dalla Spagna

I quotidiani spagnoli spingono sul futuro del difensore nerazzurro e sull'interesse concreto del club catalano verso il classe '99
4 min
bastoniBarcellonaInter
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Il futuro di Bastoni potrebbe tingersi di blaugrana. Il difensore dell’Inter è finito tra i profili valutati dal Barcellona in vista della prossima stagione. La dirigenza catalana è alla ricerca di un centrale mancino affidabile, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Un identikit che combacia perfettamente con quello del classe 1999. Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna parlano di un primo interesse concreto, anche se la situazione è ancora in fase esplorativa.

Bastoni, Barcellona e il nodo del prezzo

Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona avrebbe già effettuato alcuni sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. Non esiste ancora una trattativa ufficiale, ma il gradimento del giocatore rappresenta un elemento chiave. Bastoni vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Liga e sarebbe intrigato dall’idea di giocare al Camp Nou. Anche l’Inter non si opporrebbe a una cessione, a patto di ricevere un’offerta adeguata. Il vero ostacolo resta infatti la valutazione del cartellino, fissata intorno ai 70 milioni di euro. Una cifra importante che si scontra con i limiti economici imposti dal fair-play finanziario della Liga. Il club catalano dovrà quindi studiare formule alternative o eventuali cessioni per finanziare l’operazione. Senza uscite rilevanti, l’affare rischia di restare complicato. La distanza tra domanda e possibilità reale rende la trattativa tutt’altro che semplice.

Le alternative sulla lista blaugrana

Per questo motivo, il Barcellona sta valutando anche altri profili per rinforzare la difesa. Tra i nomi monitorati spicca Van de Ven del Tottenham, considerato una soluzione più accessibile dal punto di vista economico. Attenzione anche a Schlotterbeck del Borussia Dortmund, altro difensore seguito con interesse. Nella lista figura pure Vuskovic, attualmente legato all’Amburgo. Tuttavia, quest’ultimo presenta caratteristiche leggermente diverse, essendo un destro naturale. Anche il suo costo, vicino ai 60 milioni, non rappresenta un’opzione economica. Il Barcellona continua quindi a valutare attentamente ogni scenario con Bastoni sempre in cima alla lista dei desideri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS