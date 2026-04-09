Chivu: "Scudetto all'Inter? Non sono scaramantico e non faccio fioretti, credo nel mio lavoro"

"Non sono scaramantico e non faccio fioretti, credo nel mio lavoro, in quello che posso trasmettere alla squadra, quindi non mi sento di fare nessun fioretto". Così Cristian Chivu, ai microfoni di Sky Sport, a tre giorni dalla sfida in casa del Como. Il tecnico dell'Inter parla di se stesso e di un gruppo che lo segue con convinzione e che è più compatto che mai. "Credo di essere riuscito a essere me stesso, senza quelle maschere che questo mondo ti offre. Ho avuto il coraggio e la forza di continuare a essere quello che sono dal punto di vista umano, mentre da quello professionale credo di essere migliorato molto - spiega Chivu -. L'affetto che ci trasmettiamo all'interno di questo gruppo a volte è sottovalutato, si pensa solo a quello che dobbiamo fare dal punto di vista professionale, questo gruppo ha consolidato negli anni qualcosa di speciale umanamente parlando e questo permette di essere più uniti di quanto si pensi. I rientri? Ci godiamo il ritorno di qualche giocatore importante che negli ultimi periodi ha avuto qualche acciacco".
"Lautaro e Calhanogli importanti per l'Inter"
"Lautaro e Calhanoglu sono importanti quanto gli altri che fanno parte di questo gruppo. Di questa società. Sappiamo tutti l'importanza dei nostri giocatori, sappiamo tutti quanto ci possono dare, quello che è il loro contributo. E' la vera forza di questo gruppo e in questo momento ci godiamo anche i ritorni importanti di questi giocatori, che nell'ultimo periodo hanno avuto degli acciacchi".
Non c'è una partita che Chivu vorrebbe rigiocare: "No, io guardo sempre la prossima", ma se deve tornare alla bella vittoria sulla Roma, quel match, secondo lui, ha mandato un chiaro messaggio: "Che abbiamo questa voglia matta di essere competitivi fino in fondo". Secondo Chivu la differenza per la rincorsa allo scudetto la possono fare: "Il coraggio, la personalità e la voglia di essere dominanti".