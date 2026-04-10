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"Bastoni, l'aiuto psicologico serve a loro. Io senza maschere": Chivu all'ennesima difesa

Il tecnico dell'Inter: "Questo gruppo ha consolidato negli anni qualcosa di speciale umanamente parlando"
3 min
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"Non sono scaramantico e non faccio fioretti, credo nel mio lavoro, in quello che posso trasmettere alla squadra, quindi non mi sento di fare nessun fioretto". Così Cristian Chivu, ai microfoni di Sky Sport, a tre giorni dalla sfida in casa del Como. Il tecnico dell'Inter parla di se stesso e di un gruppo che lo segue con convinzione e che è più compatto che mai. "Credo di essere riuscito a essere me stesso, senza quelle maschere che questo mondo ti offre. Ho avuto il coraggio e la forza di continuare a essere quello che sono dal punto di vista umano, mentre da quello professionale credo di essere migliorato molto - spiega Chivu -. L'affetto che ci trasmettiamo all'interno di questo gruppo a volte è sottovalutato, si pensa solo a quello che dobbiamo fare dal punto di vista professionale, questo gruppo ha consolidato negli anni qualcosa di speciale umanamente parlando e questo permette di essere più uniti di quanto si pensi. I rientri? Ci godiamo il ritorno di qualche giocatore importante che negli ultimi periodi ha avuto qualche acciacco".

"Lautaro e Calhanogli importanti per l'Inter"

"Lautaro e Calhanoglu sono importanti quanto gli altri che fanno parte di questo gruppo. Di questa società. Sappiamo tutti l'importanza dei nostri giocatori, sappiamo tutti quanto ci possono dare, quello che è il loro contributo. E' la vera forza di questo gruppo e in questo momento ci godiamo anche i ritorni importanti di questi giocatori, che nell'ultimo periodo hanno avuto degli acciacchi".

Non c'è una partita che Chivu vorrebbe rigiocare: "No, io guardo sempre la prossima", ma se deve tornare alla bella vittoria sulla Roma, quel match, secondo lui, ha mandato un chiaro messaggio: "Che abbiamo questa voglia matta di essere competitivi fino in fondo". Secondo Chivu la differenza per la rincorsa allo scudetto la possono fare: "Il coraggio, la personalità e la voglia di essere dominanti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Bastoni, le parole di Chivu

Poi, Chivu è voluto tornare per l'ennesima volta sull'argomento Bastoni, ribadendo la sua posizione: "Alessandro non va recuperato psicologicamente. La gente ha sparato a zero contro di lui scatenando una vera e propria gogna. Io penso che sono loro ad avere bisogno di qualche lavoro psicologico". Solo pochi giorni fa, in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro aveva dichiarato: "Dopo la Juve si è creata una gogna mediatica, fino a quando si tratta dell'Inter diventa così. Poi quando ci sono episodi a sfavore dell'Inter non si dice mai nulla. Noi accettiamo tutti i pensieri, storicamente chi è primo in classifica è più odiato. Rappresentiamo tifosi meravigliosi e i giocatori cercano di dare qualcosa di importante, la colpa non è dei giocatori dell'Inter. Un orgoglio per noi avere i giocatori che rappresentano l'Italia, poi le partite si possono perdere e vincere, si cerca di dare sempre il meglio".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

"Non sono scaramantico e non faccio fioretti, credo nel mio lavoro, in quello che posso trasmettere alla squadra, quindi non mi sento di fare nessun fioretto". Così Cristian Chivu, ai microfoni di Sky Sport, a tre giorni dalla sfida in casa del Como. Il tecnico dell'Inter parla di se stesso e di un gruppo che lo segue con convinzione e che è più compatto che mai. "Credo di essere riuscito a essere me stesso, senza quelle maschere che questo mondo ti offre. Ho avuto il coraggio e la forza di continuare a essere quello che sono dal punto di vista umano, mentre da quello professionale credo di essere migliorato molto - spiega Chivu -. L'affetto che ci trasmettiamo all'interno di questo gruppo a volte è sottovalutato, si pensa solo a quello che dobbiamo fare dal punto di vista professionale, questo gruppo ha consolidato negli anni qualcosa di speciale umanamente parlando e questo permette di essere più uniti di quanto si pensi. I rientri? Ci godiamo il ritorno di qualche giocatore importante che negli ultimi periodi ha avuto qualche acciacco".

"Lautaro e Calhanogli importanti per l'Inter"

"Lautaro e Calhanoglu sono importanti quanto gli altri che fanno parte di questo gruppo. Di questa società. Sappiamo tutti l'importanza dei nostri giocatori, sappiamo tutti quanto ci possono dare, quello che è il loro contributo. E' la vera forza di questo gruppo e in questo momento ci godiamo anche i ritorni importanti di questi giocatori, che nell'ultimo periodo hanno avuto degli acciacchi".

Non c'è una partita che Chivu vorrebbe rigiocare: "No, io guardo sempre la prossima", ma se deve tornare alla bella vittoria sulla Roma, quel match, secondo lui, ha mandato un chiaro messaggio: "Che abbiamo questa voglia matta di essere competitivi fino in fondo". Secondo Chivu la differenza per la rincorsa allo scudetto la possono fare: "Il coraggio, la personalità e la voglia di essere dominanti".

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