"Bastoni, l'aiuto psicologico serve a loro. Io senza maschere": Chivu all'ennesima difesa

"Non sono scaramantico e non faccio fioretti, credo nel mio lavoro, in quello che posso trasmettere alla squadra, quindi non mi sento di fare nessun fioretto". Così Cristian Chivu, ai microfoni di Sky Sport, a tre giorni dalla sfida in casa del Como. Il tecnico dell'Inter parla di se stesso e di un gruppo che lo segue con convinzione e che è più compatto che mai. "Credo di essere riuscito a essere me stesso, senza quelle maschere che questo mondo ti offre. Ho avuto il coraggio e la forza di continuare a essere quello che sono dal punto di vista umano, mentre da quello professionale credo di essere migliorato molto - spiega Chivu -. L'affetto che ci trasmettiamo all'interno di questo gruppo a volte è sottovalutato, si pensa solo a quello che dobbiamo fare dal punto di vista professionale, questo gruppo ha consolidato negli anni qualcosa di speciale umanamente parlando e questo permette di essere più uniti di quanto si pensi. I rientri? Ci godiamo il ritorno di qualche giocatore importante che negli ultimi periodi ha avuto qualche acciacco".